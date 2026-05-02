02 мая 2026, 22:46
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?

Lucky shorts, которые случайно попали к Сандре и теперь являются талисманом

Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая украинка Марта Костюк переиграла россиянку Мирру Андрееву в финале турнира WTА 1000 в Мадриде (Испания), завоевав самый крупный трофей в карьере.

Во время церемонии награждения муж Марты Костюк Георгий и ее тренер Сандра Заневска вышли на корт с боксерами (шортами). На пресс-конференции после финала Марта объяснила, что это значит:

«У нас есть прачечная на турнирах, и иногда вещи перепутываются. Мы получаем чьи-то носки или еще что-нибудь. Что-то всегда случается. А в прошлом году мы получили эти боксеры, на которых было написано «lucky shorts». Так что Сандра сказала: «Я их никому не отдам». Она их сохранила, и когда я выигрывала матчи в прошлом году, она вспоминала о них после моей победы. Это был как наш талисман, но это было просто стечение обстоятельств.

В этом году она не хотела брать их с собой. Они просто лежали. И перед поездкой в ​​Руан она поехала к отцу, чтобы забрать их и привезти в Мадрид. Тогда мы просто пошутили и сказали: «Ладно, если я выиграю, мы должны сфотографироваться с этими шортами повсюду». Я даже сказала мужу, что он должен надеть их на фотографии поверх штанов, но он этого не сделал, но ничего страшного».

