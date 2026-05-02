Владимир ШАРАН: «Самый тяжелый поединок в карьере»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Колоса» (0:3) в 26-м туре УПЛ.

– Длинный непростой день выдался для вас. Насколько этот результат плохой для «Александрии»?

– Очень тяжелый поединок. Наверное, самый трудный поединок в моей карьере из-за воздушных тревог. Для соперника тоже однозначно, но мы понимаем нашу ситуацию, мы ее понимаем каждый день. Конечно, пытались играть на победу, потому что были предпосылки во втором тайме с «Эпицентром», когда команда прибавила и желала победить. Сегодня мы увидели до первого пропущенного мяча снова ту команду, но этого мало, потому что мы пропускаем, и сразу у ребят идет неуверенность, они отпускают руки. Потом приходится в раздевалке немного по-другому разговаривать. Тогда во втором тайме считаю, что мы играли довольно неплохо, но это максимум для этой команды.

За четыре тура до конца чемпионата команда Шарана идет предпоследней с отставанием в семь очков от стыковой зоны.