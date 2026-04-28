  4. Булеца рассказал, что изменилось в Александрии с приходом Шарана
28 апреля 2026, 09:21
Булеца рассказал, что изменилось в Александрии с приходом Шарана

Опытный специалист привнес в команду физику и дисциплину

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Александрии» Сергей Булеца рассказал об изменениях в команде после прихода Владимира Шарана, а также оценил шансы команды сохранить место в УПЛ.

После 24 матчей чемпионата «Александрия» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 13 очками. Несмотря на это, Булеца настроен оптимистично. Он обратил внимание на то, что впереди еще пять игр, в которых нужно отдавать все силы до конца.

«Что изменилось с приходом Владимира Шарана в команду? Заметно возросла дисциплина в команде, как в быту, так и на поле. Также он подтянул нас в физическом плане, и это хорошо видно по нашим последним матчам», – сказал Сергей.

Что касается требований тренерского штаба к нему, Булеца отметил, что теперь ему приходится быть более подвижным на поле, чаще брать игру на себя, а также помогать партнерам как в обороне, так и в атакующих действиях.

Шаран в третий раз возглавил «Александрию» в марте 2026 года. Клуб подписал со специалистом краткосрочный контракт до конца сезона с условием продления при сохранении места в УПЛ. От зоны переходных матчей, дающих шанс на продолжение участия в элитном дивизионе, команду отделяют семь очков.

Владимир Шаран Александрия Сергей Булеца чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
ФИФА изменит правила желтых карточек на ЧМ-2026
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Нічого не змінилось от слова зовсім
дуже видно зміни:  трахають всіх підряд, вилазять з дна таблиці...
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
