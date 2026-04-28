Булеца рассказал, что изменилось в Александрии с приходом Шарана

Полузащитник «Александрии» Сергей Булеца рассказал об изменениях в команде после прихода Владимира Шарана, а также оценил шансы команды сохранить место в УПЛ.

После 24 матчей чемпионата «Александрия» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 13 очками. Несмотря на это, Булеца настроен оптимистично. Он обратил внимание на то, что впереди еще пять игр, в которых нужно отдавать все силы до конца.

«Что изменилось с приходом Владимира Шарана в команду? Заметно возросла дисциплина в команде, как в быту, так и на поле. Также он подтянул нас в физическом плане, и это хорошо видно по нашим последним матчам», – сказал Сергей.

Что касается требований тренерского штаба к нему, Булеца отметил, что теперь ему приходится быть более подвижным на поле, чаще брать игру на себя, а также помогать партнерам как в обороне, так и в атакующих действиях.

Шаран в третий раз возглавил «Александрию» в марте 2026 года. Клуб подписал со специалистом краткосрочный контракт до конца сезона с условием продления при сохранении места в УПЛ. От зоны переходных матчей, дающих шанс на продолжение участия в элитном дивизионе, команду отделяют семь очков.