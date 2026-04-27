  4. Тренер команды УПЛ: «Пациент пока скорее жив, чем мертв»
27 апреля 2026, 16:05 | Обновлено 27 апреля 2026, 16:31
Шаран доволен игрой в матче УПЛ

ФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник Александрии Владимир Шаран оценил ничью 1:1 в матче с Эпицентром, где команда сравняли результат лишь на последних минутах встречи.

«Ехали за победой, но я благодарен ребятам за игру, особенно во втором тайме. Увидел ту Александрию, которую хочу видеть – агрессивную, игра впереди, стандарты и желание. После поражения от Вереса, где вообще характера не было, сделали выводы. Заверили президента клуба, что будем бороться до конца».

«Пациент пока скорее жив, чем мертв. Надежда есть, еще пять туров. Одному Богу известно, что будет по итогам чемпионата», – сказал Шаран.

Александрия находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.

ФОТО. Суркис оценил. Воспитанник Динамо оформил красоту в матче УПЛ
Вячеслав КОЙДАН: «Очень жаль, что не удалось вытащить хотя бы ничью»
Полузащитник Карпат: «Каждый игрок читает новости, но мы профессионалы...»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной
Футбол | 27 апреля 2026, 10:33 11
Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной
Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной

Главная тема для главной команды страны

МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27 апреля 2026, 08:36 5
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»

Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины

Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.04.2026, 14:40
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27.04.2026, 09:17
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 06:23 15
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 3
Футбол
