Тренер команды УПЛ: «Пациент пока скорее жив, чем мертв»

Наставник Александрии Владимир Шаран оценил ничью 1:1 в матче с Эпицентром, где команда сравняли результат лишь на последних минутах встречи.

«Ехали за победой, но я благодарен ребятам за игру, особенно во втором тайме. Увидел ту Александрию, которую хочу видеть – агрессивную, игра впереди, стандарты и желание. После поражения от Вереса, где вообще характера не было, сделали выводы. Заверили президента клуба, что будем бороться до конца».

«Пациент пока скорее жив, чем мертв. Надежда есть, еще пять туров. Одному Богу известно, что будет по итогам чемпионата», – сказал Шаран.

Александрия находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.