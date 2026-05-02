Герой матча Верес – Эпицентр рассказал, кому посвятил свои голы
Нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун оформил дубль
Игрок «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился поединок 26-го тура УПЛ с «Вересом», который завершился вничью – 3:3.
«Двоякое осталось впечатление. С одной стороны я дважды отличился после наигранных комбинаций и теперь в моем активе уже шесть забитых мячей, с другой – мы снова пропустили, как в предыдущем туре с «Александрией» под занавес поединка и не победили. Хотя уже на седьмой минуте вели 2:0.
Но я не могу сказать, что после такого дебюта мы поступили легкомысленно, посчитав, что победа уже никуда не денется. Настрой был максимальным, ведь хозяевам тоже нужны были очки.
Жаль только, что в начале второго тайма счет стал равный после наших ошибок у своих владений. Когда же я второй раз забил и снова вывел «Эпицентр» вперед, надо было продолжать наступать, а не действовать с оглядкой на тыл. Тем не менее, склоняюсь к тому, что итоговый результат – справедливый.
Что касается моих забитых мячей, то я посвящаю их своей семье, которая всегда меня поддерживает».
Пока команда Сергея Нагорняка занимает 12 место в чемпионате, набрав 26 очков.
