Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 19:46 | Обновлено 02 мая 2026, 20:20
Игрок Вереса рассказал, в чью пользу ничья в матче с Эпицентром

Семен Вовченко поделился впечатлениями о матче

Один из лидеров «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 26 тура УПЛ с «Эпицентром», который завершился вничью – 3:3.

«Когда учесть, как разворачивались события в матче, то нам грех жаловаться, ведь уже в дебюте мы дважды пропустили. Я не могу сказать, что были не настроены, скорее, не обошлось без тактических ошибок.

Но радует, что такое неудачное начало не выбило нас из колеи и в середине второго тайма мы восстановили паритет. Далее события в поединке напоминали катание на качелях. Стоило гостям снова выйти вперед, как вспышка активности под занавес встречи помогла нам выровнять положение. А в компенсированное время я не реализовал голевой момент, промахнувшись с близкого расстояния. Вот почему полного удовольствия от ничейного итога нет, потому что последнее слово могло быть за «Вересом».

Команда Олега Шандрука набрала 30 очков и занимает 10 место в чемпионате.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Верес - Эпицентр Семен Вовченко
