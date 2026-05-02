Трио игроков Баварии совершило 150 результативных действий в сезоне

Трио атакующих игроков мюнхенской Баварии (Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас) совершили суммарно 150 результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Юбилейным, 150-м действием стал гол Майкла Олисе в матче 32-го тура против Хайденхайма.

Теперь в сезоне 2025/26 в активе Кейна 61 результативное действие, Олисе – 46, Диаса – 43.

Гарри Кейн (Англия) — 54 гола и 7 передач

Михаэль Олисе (Франция) — 20 голов и 26 передач

Луис Диас (Колумбия) — 26 голов и 17 передач