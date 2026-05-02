  4. Трио игроков Баварии совершило 150 результативных действий в сезоне
02 мая 2026, 20:02
Трио игроков Баварии совершило 150 результативных действий в сезоне

Юбилейным голевым действием стал гол Майкла Олисе в матче против Хайденхайма

Трио атакующих игроков мюнхенской Баварии (Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас) совершили суммарно 150 результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Юбилейным, 150-м действием стал гол Майкла Олисе в матче 32-го тура против Хайденхайма.

Теперь в сезоне 2025/26 в активе Кейна 61 результативное действие, Олисе – 46, Диаса – 43.

150 суммарных результативных действий от трио игроков Баварии (Кейн/Олисе/Диас) в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • Гарри Кейн (Англия) — 54 гола и 7 передач
  • Михаэль Олисе (Франция) — 20 голов и 26 передач
  • Луис Диас (Колумбия) — 26 голов и 17 передач
Бавария обострила борьбу за выживание, битва за место в Лиге чемпионов
Байер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определился третий представитель Испании в Лиге чемпионов 2026/27
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф
Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф

ВИДЕО. Как Максим Хлань оформил топовый гол в финале Кубка Польши
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
