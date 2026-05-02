Трио игроков Баварии совершило 150 результативных действий в сезоне
Юбилейным голевым действием стал гол Майкла Олисе в матче против Хайденхайма
Трио атакующих игроков мюнхенской Баварии (Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас) совершили суммарно 150 результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Юбилейным, 150-м действием стал гол Майкла Олисе в матче 32-го тура против Хайденхайма.
Теперь в сезоне 2025/26 в активе Кейна 61 результативное действие, Олисе – 46, Диаса – 43.
150 суммарных результативных действий от трио игроков Баварии (Кейн/Олисе/Диас) в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- Гарри Кейн (Англия) — 54 гола и 7 передач
- Михаэль Олисе (Франция) — 20 голов и 26 передач
- Луис Диас (Колумбия) — 26 голов и 17 передач
Bayern's attacking trio now have a whopping 1️⃣5️⃣0️⃣ G/A between them in all competitions this season! 🔥— Flashscore.com (@Flashscorecom) May 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
