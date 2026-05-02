Бавария обострила борьбу за выживание, битва за место в Лиге чемпионов
Хоффенхайм и Штутгарт хотят в ЛЧ
Бавария, у которой впереди ответный полуфинал Лиги чемпионов с ПСЖ, может позволить себе расслабиться в Бундеслиге, где уже есть чемпионский титул.
Мюнхенская команда на своем поле потеряла очки в матче с аутсайдером Хайденхаймом и усилила интригу в борьбе за выживание.
Хайденхайм все еще последний, но от зоны переходного матча команда отстает на три пункта.
Отметим ничью Хоффенхайма и Штутгарта 3:3. Гости отыгрались в компенсированное время – команды делят 4-5 место с 58 очками.
Чемпионат Германи. 32-й тур
Бавария – Хайденхайм 3:3
Голы: Горецка, 44, 57, Рамай, 90+10 (в свои ворота) – Зивзиадзе, 22, 76, Динкчи, 31
Хоффенхайм – Штутгарт 3:3
Голы: Крамарич, 7, 49, Туре, 24 – Фюрих, Демирович, 64, Томаш, 90+5
Унион – Кельн 2:2
Голы: Тоте, 73, Бурку, 89 – Бультер, 33, Мала, 61
Вердер – Аугсбург 1:3
Голы: Шмид, 64 – Каде, 24, 45, Якич, 69
Айнтрахт – Гамбург 1:2
Голы: Узун, 49 – Гранбек, 51, Вийера, 59
