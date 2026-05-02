  4. Это нереально. Вратарь Карпат Домчак отразил четыре пенальти подряд
02 мая 2026, 20:01 | Обновлено 02 мая 2026, 20:30
Это нереально. Вратарь Карпат Домчак отразил четыре пенальти подряд

Назар снова показал класс на линии

В матче чемпионата Украины между Карпатами и ЛНЗ вратарь хозяев Назар Домчак во втором тайме при счете 0:0 отразил пенальти в исполнении Артура Микитишина.

Молодой кипер не только удержал серию Карпат без пропущенных голов, которая длится уже седьмой матч, но и отразил четвертый подряд пенальти в УПЛ.

Забить с точки Домчаку пока смог только Александр Филиппов (отразил четыре из пяти пенальти).

Последние недели в СМИ много информации об интересе к Домчаку со стороны зарубежных клубов.

По теме:
Серьезная потеря. ЛНЗ сыграет против Динамо без лидера
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Игрок Вереса рассказал, в чью пользу ничья в матче с Эпицентром
Иван Зинченко Sport.ua
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 24
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Футбол | 02 мая 2026, 03:32 2
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год

Яндаш из «Фенербахче» получил годичную дисквалификацию за ставки

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
ВИДЕО. Жена Забарного сходила на стриптиз в Париже
Футбол | 02.05.2026, 17:02
ВИДЕО. Жена Забарного сходила на стриптиз в Париже
ВИДЕО. Жена Забарного сходила на стриптиз в Париже
Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 02.05.2026, 19:18
Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
А я думав, зафіксував м'яч широко розставленими руками.
В Шахтар його,А Різника продати
Популярные новости
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 14
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 29
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 2
Бокс
