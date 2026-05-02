Украина. Премьер лига02 мая 2026, 20:01 | Обновлено 02 мая 2026, 20:30
3418
2
Это нереально. Вратарь Карпат Домчак отразил четыре пенальти подряд
Назар снова показал класс на линии
В матче чемпионата Украины между Карпатами и ЛНЗ вратарь хозяев Назар Домчак во втором тайме при счете 0:0 отразил пенальти в исполнении Артура Микитишина.
Молодой кипер не только удержал серию Карпат без пропущенных голов, которая длится уже седьмой матч, но и отразил четвертый подряд пенальти в УПЛ.
Забить с точки Домчаку пока смог только Александр Филиппов (отразил четыре из пяти пенальти).
Последние недели в СМИ много информации об интересе к Домчаку со стороны зарубежных клубов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 24
Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры
Футбол | 02 мая 2026, 03:32 2
Яндаш из «Фенербахче» получил годичную дисквалификацию за ставки
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Футбол | 02.05.2026, 17:02
Футбол | 02.05.2026, 19:18
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А я думав, зафіксував м'яч широко розставленими руками.
В Шахтар його,А Різника продати
Популярные новости
01.05.2026, 06:02 15
02.05.2026, 06:10 14
Снукер
01.05.2026, 08:23 9
01.05.2026, 09:38 16
02.05.2026, 06:02
02.05.2026, 04:43 29
02.05.2026, 08:47 2