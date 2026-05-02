Это нереально. Вратарь Карпат Домчак отразил четыре пенальти подряд

В матче чемпионата Украины между Карпатами и ЛНЗ вратарь хозяев Назар Домчак во втором тайме при счете 0:0 отразил пенальти в исполнении Артура Микитишина.

Молодой кипер не только удержал серию Карпат без пропущенных голов, которая длится уже седьмой матч, но и отразил четвертый подряд пенальти в УПЛ.

Забить с точки Домчаку пока смог только Александр Филиппов (отразил четыре из пяти пенальти).

Последние недели в СМИ много информации об интересе к Домчаку со стороны зарубежных клубов.