Александр ПОВОРОЗНЮК: «Они обыграют Динамо даже вторым составом»
Президент «Ингульца» верит в победу «горняков»
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что донецкий «Шахтер» победит киевское «Динамо» в следующем матче чемпионата Украины по футболу.
«Даже если «Шахтер» будет играть вторым составом, он победит «Динамо». «Горняки» сейчас просто сильнее. Шансов у «Динамо» я не вижу в этом матче».
«Шахтер» уже можно поздравлять с чемпионством. Я это сказал еще три недели назад!», – сказал Поворознюк.
Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Он отказался отвечать на вопросы журналистов после матча «Нефтчи» с «Карабахом»
Михаилу нужно признать свою вину