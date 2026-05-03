Александр ПОВОРОЗНЮК: «Они обыграют Динамо даже вторым составом»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что донецкий «Шахтер» победит киевское «Динамо» в следующем матче чемпионата Украины по футболу.

«Даже если «Шахтер» будет играть вторым составом, он победит «Динамо». «Горняки» сейчас просто сильнее. Шансов у «Динамо» я не вижу в этом матче».

«Шахтер» уже можно поздравлять с чемпионством. Я это сказал еще три недели назад!», – сказал Поворознюк.

Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».