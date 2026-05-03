Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на центральный матч 26-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Бывший наставник сборной Украины также оценил шансы вингера «бело-синих» Андрея Ярмоленко обойти Максима Шацких в рейтинге лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона:

О шансах команд: «Шансы примерно равны, но у «Шахтера» состав все-таки сильнее. Однако постоянные переезды «горняков» дают о себе знать, ведь это не так просто, поэтому игра может получиться вязкой. Это несколько уравнивает шансы».

О Ярмоленко и рекорде Шацких: «Если Костюк будет его ставить до конца чемпионата, то, конечно, Ярмоленко побьет рекорд Шацких».

Прогноз на точный счет: «Думаю, команды порадуют зрителей голами. Поставлю на ничью 2:2».

