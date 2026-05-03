Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 00:17 |
527
1

Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера

Именитый тренер также оценил шансы Андрея Ярмоленко обойти Максима Шацких в рейтинге бомбардиров

03 мая 2026, 00:17 |
527
1 Comments
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
ФК Динамо Киев

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на центральный матч 26-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Бывший наставник сборной Украины также оценил шансы вингера «бело-синих» Андрея Ярмоленко обойти Максима Шацких в рейтинге лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона:

О шансах команд: «Шансы примерно равны, но у «Шахтера» состав все-таки сильнее. Однако постоянные переезды «горняков» дают о себе знать, ведь это не так просто, поэтому игра может получиться вязкой. Это несколько уравнивает шансы».

О Ярмоленко и рекорде Шацких: «Если Костюк будет его ставить до конца чемпионата, то, конечно, Ярмоленко побьет рекорд Шацких».

Прогноз на точный счет: «Думаю, команды порадуют зрителей голами. Поставлю на ничью 2:2».

Подопечные Арды Турана набрали 60 баллов и разместились на первой позиции в турнирной таблице. «Динамо» занимает четвертое место, имея в своем активе 74 зачетных пункта.

По теме:
ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени
Оболонь – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Воробей: «Это лучший нападающий Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Мирон Маркевич Андрей Ярмоленко Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 26
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 02 мая 2026, 20:42 19
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Мальдера возглавит главную команду страны

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Владимир ШАРАН: «Самый тяжелый поединок в карьере»
Футбол | 02.05.2026, 22:15
Владимир ШАРАН: «Самый тяжелый поединок в карьере»
Владимир ШАРАН: «Самый тяжелый поединок в карьере»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Разъяснительную в студию, У Динамо на 14 очков больше чем у Шахтёра, но находятся на 3 строчке ниже от него? 
Ответить
0
Популярные новости
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 26
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 60
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем