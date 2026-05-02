  4. ЮКСА – Чернигов – 0:2. Поражение в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
02.05.2026 15:00 – FT 0 : 2
Украина. Первая лига
02 мая 2026, 21:53 |
ЮКСА – Чернигов – 0:2. Поражение в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

ЮКСА осталась вдесятером на 71-й минуте

В субботу, 2 мая, в Буче состоялся матч 26-го тура Первой лиги. ЮКСА принимала ФК «Чернигов».

Счет в матче открыли гости. На 20-й минуте Денис Безбородько ударом с острого угла прошил голкипера ФК ЮКСА.

Во втором тайме ФК «Чернигов» закрепил свое преимущество. На 63-й минуте Джелиндо Безгубченко в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот голкипера.

На 71-й минуте ЮКСА осталась в меньшинстве. Павел Захидный руками завалил соперника на газон, за что и получил второе предупреждение. В таких условиях спасти матч ЮКСА не смогла.

Первая лига. 26-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 2 мая

ЮКСА (Тарасовка) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 0:2

Голы: Безбородько, 20, Безгубченко, 63

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

73’
Pavlo Zakhidnyi (ЮКСА) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Dzhilindo Bezgubchenko (Чернигов).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Чернигов).
