ЮКСА – Чернигов – 0:2. Поражение в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
ЮКСА осталась вдесятером на 71-й минуте
В субботу, 2 мая, в Буче состоялся матч 26-го тура Первой лиги. ЮКСА принимала ФК «Чернигов».
Счет в матче открыли гости. На 20-й минуте Денис Безбородько ударом с острого угла прошил голкипера ФК ЮКСА.
Во втором тайме ФК «Чернигов» закрепил свое преимущество. На 63-й минуте Джелиндо Безгубченко в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот голкипера.
На 71-й минуте ЮКСА осталась в меньшинстве. Павел Захидный руками завалил соперника на газон, за что и получил второе предупреждение. В таких условиях спасти матч ЮКСА не смогла.
Первая лига. 26-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 2 мая
ЮКСА (Тарасовка) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 0:2
Голы: Безбородько, 20, Безгубченко, 63
