ЮКСА – Чернигов – 0:2. Поражение в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

В субботу, 2 мая, в Буче состоялся матч 26-го тура Первой лиги. ЮКСА принимала ФК «Чернигов».

Счет в матче открыли гости. На 20-й минуте Денис Безбородько ударом с острого угла прошил голкипера ФК ЮКСА.

Во втором тайме ФК «Чернигов» закрепил свое преимущество. На 63-й минуте Джелиндо Безгубченко в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот голкипера.

На 71-й минуте ЮКСА осталась в меньшинстве. Павел Захидный руками завалил соперника на газон, за что и получил второе предупреждение. В таких условиях спасти матч ЮКСА не смогла.

Первая лига. 26-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 2 мая

ЮКСА (Тарасовка) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 0:2

Голы: Безбородько, 20, Безгубченко, 63

