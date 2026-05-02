Финалист Кубка Украины выбрался из зоны переходных матчей

В матче Первой лиги Чернигов добыл важную победу над ЮКСА 2:0 и сумел выбраться из зоны переходных матчей во Вторую лигу.

Чернигов, который вышел в финал Кубка Украины и сыграет с Динамо, набрал 29 очков и поднялся сразу 9-е место, но от 13-й позиции команда отдалилась лишь на один пункт.

ЮКСА с 33 очками идет шестой.

Первая лига. 26-й тур

ЮКСА - Чернигов 0:2

Голы: Безбородько, 20, Безгубченко, 63

Турнирная таблица