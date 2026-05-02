Украина. Первая лига02 мая 2026, 17:08 | Обновлено 02 мая 2026, 17:20
Финалист Кубка Украины выбрался из зоны переходных матчей
Чернигов обыграл ЮКСА
В матче Первой лиги Чернигов добыл важную победу над ЮКСА 2:0 и сумел выбраться из зоны переходных матчей во Вторую лигу.
Чернигов, который вышел в финал Кубка Украины и сыграет с Динамо, набрал 29 очков и поднялся сразу 9-е место, но от 13-й позиции команда отдалилась лишь на один пункт.
ЮКСА с 33 очками идет шестой.
Первая лига. 26-й тур
ЮКСА - Чернигов 0:2
Голы: Безбородько, 20, Безгубченко, 63
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
02.05.2026, 03:32 2
01.05.2026, 07:38 19
01.05.2026, 07:55 42
30.04.2026, 16:40 4
01.05.2026, 00:45 71
01.05.2026, 09:38 15
01.05.2026, 04:02
01.05.2026, 06:02 15