  ЮКСА – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА
Украина. Первая лига
01 мая 2026, 20:58 | Обновлено 01 мая 2026, 21:03
ЮКСА – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 2 мая в 15:00 по Киеву

01 мая 2026, 20:58 | Обновлено 01 мая 2026, 21:03
11
0
ЮКСА – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА

В субботу, 2 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

ЮКСА

Для «крестоносцев» текущий сезон складывается неплохо. По итогам 25 матчей Первой лиги Украины на балансе «ЮКСА» есть 33 балла, что позволяет ей находиться на 6-й позиции общего зачета. От зоны переходных игр клуб оторвался на 6 очков, а вот от топ-4 его отделяет 13 баллов.

Кубок Украины «ЮКСА» покинула еще на стадии 1/32 финала – из-за выхода незаявленного игрока «крестоносцам» засчитали поражение в игре против винницкой «Нивы».

Чернигов

Достаточно неоднозначно складывается сезон для новичков Первой лиги Украины. После 24 туров национального чемпионата на балансе «Чернигова» есть 26 баллов, из-за чего он и находится на 13-м месте общего зачета, то есть в зоне переходных игр на вылет. Расстояние от зоны перманентного выбывания составляет 7 очков, а от безопасной 12-й позиции – всего 1 зачетный пункт.

Однако вот в Кубке Украины «Чернигов» удивил всех — клуб переиграл «Атлет Киев», «Кривас» (криворожцам засчитали тех поражение из-за нарушений регламента), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925», благодаря чему и квалифицировался в финал. Там «тигры» будут противостоять киевскому «Динамо».

Личные встречи

В новейшей истории клубы противостояли друг другу всего раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги Украины. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Чернигов».

Интересные факты

  • «Чернигов» не победил ни в одном из 7 последних выездных матчей.
  • Ни в одном из 6 предыдущих матчей «Чернигова» не было забито больше 3 голов.
  • В последних 7-х играх «ЮКСА» лишь раз сохранила ворота сухими.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.51 по линии БК betking.

