Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис выступил с официальным обращением к динамовцам
02 мая 2026, 18:44
Суркис выступил с официальным обращением к динамовцам

Динамо отмечает 40-ю годовщину второй победы в Кубке кубков УЕФА

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

2 мая 2026 года исполнилось ровно 40 лет со второй победы киевского «Динамо» в Кубке кубков УЕФА.

По этому случаю президент столичного клуба Игорь Суркис выступил с официальным обращением к болельщикам, игрокам и легендам «бело-синих»:

«Сегодня мы отмечаем особую дату в истории ФК «Динамо» (Киев) – 40-летие второй победы нашего клуба в Кубке кубков УЕФА. По этому случаю примите от всех динамовцев и от меня лично самые искренние поздравления!

2 мая 1986 года киевское «Динамо» в очередной раз вписало свое имя золотыми буквами в историю европейского футбола, одержав блестящую победу в финале и подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.

Та команда под руководством легендарного Валерия Лобановского стала символом силы, характера, дисциплины и настоящего динамовского духа. Футболисты, завоевавшие тот трофей, подарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции и гордость за клуб и украинский футбол.

Через четыре десятилетия тот триумф остается не только великой страницей истории, но и примером для новых поколений динамовцев – примером того, как благодаря самоотверженному труду, единству и вере в собственные силы можно достигать самых высоких вершин.

От имени клуба и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто был частью той великой команды – футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и, конечно, нашим болельщикам, которые всегда были рядом.

Желаю всем динамовцам мира, здоровья, благополучия и новых побед, которые будут продолжать славные традиции «Динамо».

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начал сотрудничество с известным производителем воды
Долгожданная победа. Нива в Тернополе обыграла Металлист
Поединок Первой лиги не смогли начать из-за тревоги. Матч перенесли
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02 мая 2026, 08:08 45
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Хоккей | 02 мая 2026, 10:53 19
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея

Накануне ЧМ вспоминаем, каким был последний год, в котором команда Украины выступала в элите

Александрия – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 02.05.2026, 15:50
Александрия – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александрия – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 21:14
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Пора повторити. Зачекались вже...
суркіс постарався щоб перемоги ДК залишились лише в історії
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 51
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 22
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
