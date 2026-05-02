Суркис выступил с официальным обращением к динамовцам

2 мая 2026 года исполнилось ровно 40 лет со второй победы киевского «Динамо» в Кубке кубков УЕФА.

По этому случаю президент столичного клуба Игорь Суркис выступил с официальным обращением к болельщикам, игрокам и легендам «бело-синих»:

«Сегодня мы отмечаем особую дату в истории ФК «Динамо» (Киев) – 40-летие второй победы нашего клуба в Кубке кубков УЕФА. По этому случаю примите от всех динамовцев и от меня лично самые искренние поздравления!

2 мая 1986 года киевское «Динамо» в очередной раз вписало свое имя золотыми буквами в историю европейского футбола, одержав блестящую победу в финале и подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.

Та команда под руководством легендарного Валерия Лобановского стала символом силы, характера, дисциплины и настоящего динамовского духа. Футболисты, завоевавшие тот трофей, подарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции и гордость за клуб и украинский футбол.

Через четыре десятилетия тот триумф остается не только великой страницей истории, но и примером для новых поколений динамовцев – примером того, как благодаря самоотверженному труду, единству и вере в собственные силы можно достигать самых высоких вершин.

От имени клуба и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто был частью той великой команды – футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и, конечно, нашим болельщикам, которые всегда были рядом.

Желаю всем динамовцам мира, здоровья, благополучия и новых побед, которые будут продолжать славные традиции «Динамо».