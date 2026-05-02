Легенда Динамо: «Этот гол Блохина – просто фантастика»

Легендарный защитник Динамо Анатолий Демьяненко вспомнил гол Олега Блохина в ворота мадридского Атлетико (3:0) в Кубке кубков 1986 года.

– Кстати, о втором мяче, который забил Олег Блохин. Эта атака веером – это настоящий эстетический футбольный шедевр.

– О да, это была фантастика. Все много раз прокручивали этот момент, когда после аута последовал такой «веер», который завершился голом Блохина, – сказал Анатолий.

Ровно 40 лет назад, 2 мая 1986, киевское Динамо одержало одну из величайших побед в истории украинского футбола. На фоне тревожных дней после Чернобыльской катастрофы, команда Валерия Лобановского разгромила в финале Кубка обладателей кубков мадридский Атлетико (3:0).