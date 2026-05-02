Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: «Этот гол Блохина – просто фантастика»
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 12:34
ФК Динамо Киев. Анатолий Демьяненко

Легендарный защитник Динамо Анатолий Демьяненко вспомнил гол Олега Блохина в ворота мадридского Атлетико (3:0) в Кубке кубков 1986 года.

– Кстати, о втором мяче, который забил Олег Блохин. Эта атака веером – это настоящий эстетический футбольный шедевр.

– О да, это была фантастика. Все много раз прокручивали этот момент, когда после аута последовал такой «веер», который завершился голом Блохина, – сказал Анатолий.

Ровно 40 лет назад, 2 мая 1986, киевское Динамо одержало одну из величайших побед в истории украинского футбола. На фоне тревожных дней после Чернобыльской катастрофы, команда Валерия Лобановского разгромила в финале Кубка обладателей кубков мадридский Атлетико (3:0).

По теме:
Защитник Динамо: «Эти матчи – это дерби. Они всегда принципиальны»
ОФИЦИАЛЬНО. АЕК продлил контракт с бывшей звездой киевского Динамо
Демьяненко рассказал, как Динамо выиграло еврокубок из-за Чернобыля
Олег Блохин Анатолий Демьяненко Динамо Киев Атлетико Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом
Футбол | 02 мая 2026, 12:15 1
Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом
Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом

Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Футбол | 02 мая 2026, 07:44 5
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика

Саймон Джордан ожидает возвращения украинца в конце 2026 года

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02.05.2026, 10:19
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
01.05.2026, 06:12
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем