Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Демьяненко рассказал, как Динамо выиграло еврокубок из-за Чернобыля
Другие новости
Демьяненко рассказал, как Динамо выиграло еврокубок из-за Чернобыля

Это стало огромной мотивацией для киевлян

Динамо Киев. Анатолий Демьяненко

Бывший защитник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко рассказал о том, как Чернобыльская катастрофа повлияла на настроение игроков «бело-синих» в финале Кубка обладателей кубков 1986 года.

Матч состоялся 2 мая, через несколько дней после трагедии на Чернобыльской АЭС. Как известно, украинская команда тогда обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 3:0.

Демьяненко отметил, что давления на игроков из-за этого не было. Однако у киевлян была колоссальная мотивация победить. Не последнюю роль в этом сыграл тогдашний тренер «Динамо» Валерий Лобановский.

«Он собрал нас и сказал очень простые, но сильные слова: «Дома случилось большое бедствие. Поэтому сегодня мы обязаны сыграть как можно лучше и одержать победу. Наш народ сейчас в этом очень нуждается», – вспомнил экс-футболист.

Кубок обладателей кубков УЕФА на данный момент является последним евротрофеем в истории «Динамо». После этого максимальным достижением киевлян на европейской арене были лишь полуфиналы в Лиге чемпионов (1999) и Лиге Европы (2009).

По теме:
ДЕМЬЯНЕНКО: «Динамо этого не хватает, но когда закончится война...»
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СИДОРЧУК: «Для меня в Украине есть только одна команда»
Анатолий Демьяненко Валерий Лобановский Динамо Киев Кубок обладателей кубков УЕФА
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Футбол | 02 мая 2026, 08:02 6
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+

Звездой № 1 среди ветеранов должен стать, конечно же, Криштиану Роналду

Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Футбол | 01 мая 2026, 14:48 1
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера

На вингера донецкого клуба нацелились «Сандерленд» и «Галатасарай»

Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 02.05.2026, 09:45
Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Футбол | 02.05.2026, 04:55
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Снукер | 01.05.2026, 16:23
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 41
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 27
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем