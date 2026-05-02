Демьяненко рассказал, как Динамо выиграло еврокубок из-за Чернобыля

Бывший защитник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко рассказал о том, как Чернобыльская катастрофа повлияла на настроение игроков «бело-синих» в финале Кубка обладателей кубков 1986 года.

Матч состоялся 2 мая, через несколько дней после трагедии на Чернобыльской АЭС. Как известно, украинская команда тогда обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 3:0.

Демьяненко отметил, что давления на игроков из-за этого не было. Однако у киевлян была колоссальная мотивация победить. Не последнюю роль в этом сыграл тогдашний тренер «Динамо» Валерий Лобановский.

«Он собрал нас и сказал очень простые, но сильные слова: «Дома случилось большое бедствие. Поэтому сегодня мы обязаны сыграть как можно лучше и одержать победу. Наш народ сейчас в этом очень нуждается», – вспомнил экс-футболист.

Кубок обладателей кубков УЕФА на данный момент является последним евротрофеем в истории «Динамо». После этого максимальным достижением киевлян на европейской арене были лишь полуфиналы в Лиге чемпионов (1999) и Лиге Европы (2009).