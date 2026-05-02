  ДЕМЬЯНЕНКО: «Динамо этого не хватает, но когда закончится война...»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Динамо этого не хватает, но когда закончится война...»

Анатолий считает, что «бело-синие» смогут достойно выступать на европейской арене

ФК Динамо Киев. Анатолий Демьяненко

Легенда киевского Динамо Анатолий Демьяненко считает, что «бело-синие» смогут достойно выступать на европейской арене после завершения войны в Украине.

– После 1986 года Динамо было в шаге от европейской вершины в 1999-м, когда команда Лобановского вылетела от Баварии в полуфинале Лиги чемпионов. Если же смотреть на современную эпоху, в XXI веке, под чьим руководством киевляне имели наибольший потенциал добиться успеха в еврокубках?

– Это сложный вопрос. Специалистов было много, но успех – это комплекс факторов. Все зависит от того, как тренер видит футбол и есть ли у него исполнители под его философию. Сейчас многие делают ставку на физику. Но физику можно подтянуть всегда, а вот футбольный интеллект, видение поля и мастерство – этого не купишь ни за какие деньги. Нужны игроки, умеющие думать на скорости. В футболе по-прежнему все начинается с головы, а уже потом передается ногам.

- Есть ли современная команда, чей стиль игры за последние десятилетия больше всего напомнил вам Динамо образца 1986 года?

– Честно говоря, никого конкретно не назову. У нас был свой, уникальный динамовский стиль. Наша визитная карточка – это молниеносный выход из обороны в атаку. Сейчас футбол часто грешит академизмом: команды долго контролируют мяч на своей половине, перекатывают его поперек поля. Пока ты так играешь, соперник успевает вернуться и выстроить эшелонированную оборону, которую потом нужно долго и скучно взламывать. Наш же принцип был другим: перехватили мяч – и мгновенно отрезали пол команды соперника вертикальным прядем, пока они не успели сесть в защиту.

– За эти годы футбол сильно изменился, огромную роль играют финансы клубов. Если говорить об уровне еврокубков...

– Конечно. Украина очутилась в очень сложной ситуации. Идет война. Поэтому сейчас очень тяжело: эти постоянные переезды, отсутствие домашних трибун... Хоть люди и приходят на матчи в Польше или где-нибудь (сейчас много украинцев за рубежом), но это все равно не то. Когда ты играешь дома – это свой болельщик, своя аура, совсем другое отношение. Все по-другому.

– Это один из тех факторов, которого не хватает нынешнему Динамо для успеха в Европе, есть ли еще что-нибудь?

– Да, и Динамо этого не хватает, и другим нашим командам. Есть и другие факторы, конечно. Очень влияет, что у многих родители и родственники остались в Украине. Факторов много.

– По вашему мнению, когда война в Украине завершится, нас ждет подъем наших клубов в еврокубках?

– Я уверен, что и Динамо поднимется, и другие команды подтянутся. Если помните 2013-й, 2014-й – какой сильный чемпионат у нас был. Очень приличный. Около семи команд реально претендовали на призовые места. Был высокий уровень и по качеству игры, и всем остальным. Но, к сожалению, сейчас видите какая ситуация... Война. Поэтому украинскому футболу сегодня очень тяжело. Будем надеяться, что мир в нашей стране наступит как можно скорее, – сказал Анатолий.

Анатолий Демьяненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
