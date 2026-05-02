Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алмере Сити обыграл Ден Босх и вышел в следующий раунд стыковых матчей
Чемпионат Нидерландов
Проходит дальше Алмере Сити
02.05.2026 15:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 3 : 0
Ден Босх
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
02 мая 2026, 18:11 | Обновлено 02 мая 2026, 18:17
24
0

Алмере Сити обыграл Ден Босх и вышел в следующий раунд стыковых матчей

Хозяева поля разгромили своего соперника со счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Алмере Сити

В субботу, 2 мая, состоялся ответный стыковой матч за выход в элитный дивизион чемпионата Нидерландов между «Алмере Сити» и «Ден Босх».

Первая встреча завершилась победой «Алмере Сити» со счетом 3:2.

В ответной игре хозяева поля добыли еще одну победу, благодаря чему вышли в следующий этап стыковых матчей.

Чемпионат Нидерландов. Стыковые матчи. 2-й поединок

Алмере Сити – Ден Босх – 3:0 (первый матч – 3:2)

Голы: Дорс, 41, Друйф, 82, Рийкоф, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Рейкхофф (Алмере Сити), асcист Бойд Рейт.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ферди Дрёйф (Алмере Сити), асcист Хамза Эль-Дари.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Marley Dors (Алмере Сити).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем