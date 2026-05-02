Алмере Сити обыграл Ден Босх и вышел в следующий раунд стыковых матчей
Хозяева поля разгромили своего соперника со счетом 3:0
В субботу, 2 мая, состоялся ответный стыковой матч за выход в элитный дивизион чемпионата Нидерландов между «Алмере Сити» и «Ден Босх».
Первая встреча завершилась победой «Алмере Сити» со счетом 3:2.
В ответной игре хозяева поля добыли еще одну победу, благодаря чему вышли в следующий этап стыковых матчей.
Чемпионат Нидерландов. Стыковые матчи. 2-й поединок
Алмере Сити – Ден Босх – 3:0 (первый матч – 3:2)
Голы: Дорс, 41, Друйф, 82, Рийкоф, 89
События матча
