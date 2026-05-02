Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец стал чемпионом турнира ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула
02 мая 2026, 15:51 | Обновлено 02 мая 2026, 15:52
Украинец стал чемпионом турнира ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула

Эрик Ваншельбойм обыграл Николо Чавареллу и завоевал шестой трофей в карьере

02 мая 2026, 15:51 | Обновлено 02 мая 2026, 15:52
Украинец стал чемпионом турнира ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула
24-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 531) завоевал трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

Четвертый сеяный Ваншельбойм одолел итальянца Николо Чавареллу (ATP 1134) в трех сетах – 5:7, 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 4 часа.

Украинец лидирует в очных встречах с итальянцем – 2:0.

Ваншельбойм прервал серию из пяти поражений в финальных поединках и впервые с 2022 года завоевал трофей, который стал шестым в карьере.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт, финал

Николо Чаварелла – Эрик Ваншельбойм [4] – 7:5, 2:6, 3:6

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 27.04-03.05
Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Сачко вернулся в топ-200
Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Снукер | 01 мая 2026, 16:23 0
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия

Джон Хиггинс и Шон Мерфи имеют равный счет 8:8 после двух сессий

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 23
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Футбол | 02.05.2026, 10:02
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02.05.2026, 10:30
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
WTA 1000 в Мадриде. Костюк vs Андреева: котировки букмекеров на финал
Теннис | 02.05.2026, 15:06
WTA 1000 в Мадриде. Костюк vs Андреева: котировки букмекеров на финал
WTA 1000 в Мадриде. Костюк vs Андреева: котировки букмекеров на финал
Сім років тому вважався перспективним, надією українського чоловічого тенісу. Але так і залишився заробітчанином.
Популярные новости
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 12
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 29
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
