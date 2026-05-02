Украинец стал чемпионом турнира ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула
Эрик Ваншельбойм обыграл Николо Чавареллу и завоевал шестой трофей в карьере
24-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 531) завоевал трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.
Четвертый сеяный Ваншельбойм одолел итальянца Николо Чавареллу (ATP 1134) в трех сетах – 5:7, 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 4 часа.
Украинец лидирует в очных встречах с итальянцем – 2:0.
Ваншельбойм прервал серию из пяти поражений в финальных поединках и впервые с 2022 года завоевал трофей, который стал шестым в карьере.
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт, финал
Николо Чаварелла – Эрик Ваншельбойм [4] – 7:5, 2:6, 3:6
