ЗАДЕРАКА: «Я даже не почувствовал, что коснулся игрока»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал свой не засчитанный гол в ворота «Полтавы» в матче УПЛ, который завершился вничью (3:3):

– Как вы восприняли этот эпизод?

– Я даже не почувствовал, что коснулся игрока, и поэтому для меня было немного странно, когда просматривали VAR. Я даже не понял, что просматривают момент со мной. Но, честно говоря, не очень хочется обсуждать судейские решения.

Игра была максимально эмоциональной. Это у нас уже вторая максимально эмоциональная игра – то с «Динамо», то с «Полтавой». Мы видим, что есть какие-то систематические ошибки не в нашу пользу, спорные моменты решают всегда не в нашу пользу. Хотелось бы больше прозрачности.

Эпизод в игре с «Динамо», когда нам забили последний мяч – хотелось бы просто, чтобы, например, показали линию, что там был офсайд. Хотелось бы больше систематичности.

В 1-м тайме игры с «Полтавой», когда нам забили 3-й мяч, я считаю, там тоже был фол на Иване Дибанго. Если бы была последовательность, если бы отменили там гол и здесь гол – тогда никаких вопросов бы не было. А так в этом матче было очень много спорных моментов, поэтому вы видели, что градус эмоций вчера просто зашкаливал