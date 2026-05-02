  4. Бар ЛИН: «Подарили Полтаве три гола, должны были выигрывать»
Кривбасс. Бар Лин

21-летний израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин поделился своими впечатлениями о матче 26-го тура УПЛ с «Полтавой» (3:3).

«Мы очень хорошо начали, но потом немного сдали. Не знаю, что с нами случилось, но во втором тайме уже значительно прибавили, привнесли позитивную энергию, настрой и доказали, что можем играть. Мы заслужили победу.

Для меня в конце это не был фол. Но я не хочу на этом акцентировать. Сделали много хорошего. Но, к сожалению, завершение матча было для нас не таким удачным. Мы не можем позволять себе за несколько минут пропускать три гола так легко и так быстро. Думаю, это была наша самая большая проблема. Но если мы исправим этот момент, то сможем выйти на самый высокий уровень и показывать еще больше своих сильных качеств.

Как я уже говорил, у нас очень талантливая команда. У нас много хороших качеств, и мы должны использовать это. Не можем дарить сопернику такие подарки, как три легких гола. Это самое важное – не быть наивными и быть сконцентрированными на сто процентов на протяжении всего матча. Не десять минут, не пять минут, а все время.

Очень приятно видеть наших болельщиков здесь на выезде в Кропивницком. Мы им очень благодарны. Они приходят, поддерживают нас, дают энергию. Особенно во втором тайме. Мы очень рады их видеть и надеемся, что они и в дальнейшем будут дарить нам эту энергию, а мы в ответ будем радовать их победами и хорошими результатами».

На счету «Кривбасса» — 41 очко в 26 матчах УПЛ и шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет 8 мая против львовских «Карпат».

