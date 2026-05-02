  4. Президент СК Полтава удивил заявлением после безумного матча с Кривбассом
02 мая 2026, 09:19
Президент СК Полтава удивил заявлением после безумного матча с Кривбассом

Сергей Иващенко, чтобы СК Полтава и Кривбасс побили рекорд результативности УПЛ

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал, что предлагал руководству Кривбасса побить рекорд результативности УПЛ в безумном матче (3:3) 26 тура чемпионата Украины.

«Я сказал руководителям и владельцам «Кривбасса»: «Давайте, возможно, сегодня установим рекорд. Предыдущий рекорд побьем именно сегодня. Можем сыграть, например, 6:6. Или мы победим 7:6.

Они тоже хотят победить, но и мы тоже. Благодарю их за то, что развивают футбол, вкладывают средства», – сказал Иващенко.

В нынешнем сезоне СК Полтва находится на дне турнирной таблицы, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

