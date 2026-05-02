  4. «Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу
02 мая 2026, 13:08 | Обновлено 02 мая 2026, 14:00
«Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу

Георгий не дотягивает до «десятки» в составе лиссабонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков потерял место в основном составе лиссабонского клуба не из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

Сообщается, что украинец объективно проигрывает конкуренцию за место в команде. Португальский специалист не против того, чтобы ставить Судакова на игру, но требует от него более агрессивной игры в атаке. В «Бенфике» высоко оценивают техническую подготовку игрока, однако не считают, что он дотягивает до уровня «десятки», на роль которой его покупали.

Сам Георгий не собирается мириться со своим положением в команде, не собирается покидать Лиссабон летом и полон решимости уже в ближайшее время вернуться в основной состав «орлов». Сейчас он усиленно тренируется под присмотром тренеров.

Руководство «Бенфики», впрочем, не против уже сейчас рассмотреть предложения по игроку, но продать его летом будет сложно, учитывая, что сборная Украины не будет участвовать в ЧМ-2026. В любом случае лиссабонский клуб будет пытаться подписать нового атакующего полузащитника, чтобы усилить конкуренцию в центре поля.

На счету Судакова четыре гола и пять результативных передач в 36 матчах за «Бенфику» в этом сезоне. В июне истекает срок его аренды из «Шахтера», за которую португальцы заплатили 6,75 млн евро. Сумма обязательного выкупа его контракта составляет 32 млн евро с учетом бонусов.

Георгий Судаков Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун Источник: A Bola
А що доброго приніс старий клоун у гру "Бенфіки"? Вона боряться за 2-ге місце зі "Спортингом". Що стало краще у порівнянні з попередніми сезонами?
Давайте порівняємо: 
сезони 2023/24, 2024/25 - друге місце
сезон 2022/23 - чемпіони Португалії
В Лізі чемпіонів ледь пролізли у 24 з 36 команд завдяки чудо-голу Трубіна і вилетіли в 1/16.
Який прогрес приніс цей старий пень? Вони виступали не гірше і до нього.
Поміняти номер  на 20 і залишити в команді 
