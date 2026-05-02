«Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков потерял место в основном составе лиссабонского клуба не из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

Сообщается, что украинец объективно проигрывает конкуренцию за место в команде. Португальский специалист не против того, чтобы ставить Судакова на игру, но требует от него более агрессивной игры в атаке. В «Бенфике» высоко оценивают техническую подготовку игрока, однако не считают, что он дотягивает до уровня «десятки», на роль которой его покупали.

Сам Георгий не собирается мириться со своим положением в команде, не собирается покидать Лиссабон летом и полон решимости уже в ближайшее время вернуться в основной состав «орлов». Сейчас он усиленно тренируется под присмотром тренеров.

Руководство «Бенфики», впрочем, не против уже сейчас рассмотреть предложения по игроку, но продать его летом будет сложно, учитывая, что сборная Украины не будет участвовать в ЧМ-2026. В любом случае лиссабонский клуб будет пытаться подписать нового атакующего полузащитника, чтобы усилить конкуренцию в центре поля.

На счету Судакова четыре гола и пять результативных передач в 36 матчах за «Бенфику» в этом сезоне. В июне истекает срок его аренды из «Шахтера», за которую португальцы заплатили 6,75 млн евро. Сумма обязательного выкупа его контракта составляет 32 млн евро с учетом бонусов.