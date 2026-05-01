Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
Уверяет, что переговоров не было
Наставник Бенфики Жозе Моуриньо впервые оценил слухи о возможном уходе из лиссабонской команды и возвращении в Реал, где специалист уже работал.
«Я вам гарантирую, что из Реала со мной никто не разговаривал. Я понимаю, как работают СМИ, как распространяются слухи, но честное слово – с мадридским клубом на этот момент никаких переговоров не было».
«У меня еще год по контракту с Бенфикой. Все, что могу сказать – у меня год контракта», – отметил Моуриньо.
По информации СМИ, именно Моуриньо заменит Альваро Арбелоа по итогам сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
