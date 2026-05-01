Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
Испания
01 мая 2026, 18:05 | Обновлено 01 мая 2026, 18:29
1381
0

Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики

Уверяет, что переговоров не было

01 мая 2026, 18:05 | Обновлено 01 мая 2026, 18:29
1381
0
Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Наставник Бенфики Жозе Моуриньо впервые оценил слухи о возможном уходе из лиссабонской команды и возвращении в Реал, где специалист уже работал.

«Я вам гарантирую, что из Реала со мной никто не разговаривал. Я понимаю, как работают СМИ, как распространяются слухи, но честное слово – с мадридским клубом на этот момент никаких переговоров не было».

«У меня еще год по контракту с Бенфикой. Все, что могу сказать – у меня год контракта», – отметил Моуриньо.

По информации СМИ, именно Моуриньо заменит Альваро Арбелоа по итогам сезона.

По теме:
Нападающий Реала может сменить клуб. За ним следит Боруссия Дортмунд
У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры
Конфликта нет? Известны подробности по взаимоотношениям Судакова и Моуриньо
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01 мая 2026, 08:23 9
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве с Нидерландами

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01 мая 2026, 09:03 18
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Футбол | 01.05.2026, 11:15
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 01.05.2026, 17:07
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 41
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем