Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики

Наставник Бенфики Жозе Моуриньо впервые оценил слухи о возможном уходе из лиссабонской команды и возвращении в Реал, где специалист уже работал.

«Я вам гарантирую, что из Реала со мной никто не разговаривал. Я понимаю, как работают СМИ, как распространяются слухи, но честное слово – с мадридским клубом на этот момент никаких переговоров не было».

«У меня еще год по контракту с Бенфикой. Все, что могу сказать – у меня год контракта», – отметил Моуриньо.

По информации СМИ, именно Моуриньо заменит Альваро Арбелоа по итогам сезона.