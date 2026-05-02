АРТЕТА: «Давайте продолжим делать то, что делали весь сезон»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем 35-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который состоится 2 мая в 19:30 по Киеву:

О том, все ли в порядке после полуфинала ЛЧ:

«Думаю, да, так что посмотрим, как все будут себя чувствовать завтра утром. Очевидно, что мы не смогли много тренироваться, так что окончательные новости будут завтра».

О Тимбере и Хаверце:

«Да, Кай и Юрриен не смогут сыграть».

Об Эдегарде:

«Посмотрим».

О своих эмоциях после матча с «Атлетико»:

«Сосредоточиться на «Фулхэме» и жажде. Жажде играть, жажде соревноваться, жажде побеждать, жажде приблизиться к осуществлению нашей мечты».

Об отмененном пенальти против «Атлетико»:

«Не знаю, я не разговаривал с ними в последние несколько часов, так что не знаю. Мы разберемся с этим в понедельник, а сейчас на повестке дня Фулхэм».

Об использовании матча с «Атлетико» как стимула для финального рывка:

«Думаю, у нас достаточно топлива в баке; мы играем, чтобы выиграть Премьер-лигу, и это именно то, чего мы хотим. Осталось четыре матча, это второй матч, я готов к игре».

О том, есть ли в команде менталитет осажденных:

«Конечно, она у нас есть, и нам нужно справляться с любыми обстоятельствами, любой ситуацией, чтобы достичь нашей цели. То, что произошло на днях, было крайне разочаровывающим, и теперь нам нужно добиться успеха дома».

О том, что он видит в своих игроках:

«Жажда, жажда победы, вот и все. Соревноваться, готовиться и достичь цели, которую мы поставили в начале сезона».

О своем послании болельщикам:

«Давайте продолжим делать то, что делали весь сезон, и привнесем эту энергию, эту страсть, и вместе мы добьемся успеха».

О том, является ли это испытанием нервов перед концом сезона:

«Здесь играет роль множество факторов, и, безусловно, с эмоциональной точки зрения нам нужно правильно с этим справляться. Но я бы сделал акцент в первую очередь на том, чтобы продемонстрировать то же стремление, ту же решимость, ту же жажду победы и ту же волю, которые мы проявляли на протяжении всего сезона, и даже в большей степени, ведь у нас осталось всего четыре матча, и на кону стоит всё — лучше и быть не может».

О забитых голах в первые 15 минут второго тайма:

«Первая мысль заключается в том, что мы стараемся проанализировать и понять, что произошло в первом тайме, и сразу же применить это во втором. Я уверен, что есть много факторов, влияющих на эти статистические показатели, и это очень позитивно, но мы хотим иметь возможность делать это в каждом 15-минутном отрезке матча».

О сезоне «Фулхэма» на данный момент:

«Марко Силва делает замечательную работу. Я уже много раз говорил, что, на мой взгляд, он — один из лучших тренеров в лиге. То, как он выстраивает свои команды, то, что он сделал для клуба, – это невероятно. Мы знаем, насколько тяжело будет завтра».

О продвижении мяча вперед:

«Проникновение – одно из слов, которое мы используем чаще всего, а также инициатива игроков и создание моментов. Конечно, пробиться через пасы крайне сложно против такой организованной команды, поэтому нам нужно найти другие способы, и именно на это мы и надеемся».

О сезоне Кая Хаверца:

«Его отсутствие далось нам сильно — речь идет об одном из самых важных нападающих в нашей команде, а он не играет уже семь или восемь месяцев. К сожалению, он не единственный, кто получил длительную травму и кого нам не хватает. Команда продемонстрировала невероятную способность преодолевать подобные ситуации и при этом оставаться очень, очень конкурентоспособной».

О будущем Хаверца:

«Сейчас нужно сосредоточиться на готовности к игре и результативности, и Кай очень хочет как можно скорее выйти на поле. Надеюсь, что к матчу с «Атлетико» он будет готов, и он делает все возможное, чтобы этого добиться».

О том, что между матчами не удается много тренироваться:

«Прежде всего, речь идет о восстановлении и ясности в том, что мы должны делать, чего мы ожидаем от соперника и, особенно, что мы должны сделать, чтобы вести игру так, как нам нужно, и затем выиграть ее. Когда у тебя мало времени на поле, ты должен делать это другими способами, другими методами, с помощью множества коллективных сообщений и, особенно, множества индивидуальных встреч, чтобы достичь того, чего мы хотим на поле».

О том, что Райс сыграл глубже в матче с «Атлетико»:

«У каждого соперника есть свои особенности, и мы считаем, что в последней игре это был лучший способ нанести им ущерб: найти пространство, найти время и удивить их определенными движениями. В зависимости от соперника мы можем это менять, и наличие вариативности и возможностей для этого у наших полузащитников, я думаю, является чем-то положительным для команды».

О том, насколько он впечатлен формой Райса:

«Нам нужны игроки, способные занять любую позицию на поле. Современный футбол движется в этом направлении. Если ты полузащитник, то ты полузащитник – а не шестерка, восьмерка или десятка. Если мы хотим создать универсальную команду, нам лучше иметь универсальных игроков, которые будут чувствовать себя комфортно и доминировать в любой зоне поля, контролируя каждую фазу игры. Деклан, безусловно, развивается в этом направлении».

О том, что Райс претендует на звание «Игрока сезона»:

«То, что Деклан делает снова, просто невероятно. Играть такое количество матчей, минут с тем качеством, которое он демонстрирует в каждой игре, – это чрезвычайно сложно, и он делает это не только в этом сезоне, но и в последних нескольких сезонах, которые он провел с нами, и демонстрировать такой уровень стабильности — крайне редко, потому что требования и стандарты очень, очень высоки».

О том, является ли свобода Эзе на поле одним из его лучших качеств:

«Я думаю, да. Я думаю, это часть его характера, и у него есть свой уникальный способ самовыражения. Внутри никто из нас не знает, что он чувствует, но то, что он на самом деле передает внешнему миру, – это уверенность, спокойствие и хладнокровие в любой ситуации на поле».

О том, передает ли он это своим товарищам по команде:

«Да, и особенно то, как он общается и находит общий язык с людьми, — это очень похоже. Думаю, в этом есть что-то особенное. Нам нужны такие игроки, нужны игроки, которые могут по-особому присутствовать на поле и выражать себя с помощью языка тела, а он привносит в команду нечто уникальное и очень сильное.

О разнице между этим матчем и нашей игрой против «Борнмута»:

«Во-первых, время начала матча будет другим, и, надеюсь, сама игра и результат будут совсем другими, особенно с учетом того, как развернулась игра и насколько эффективны были их определенные действия. Мы знаем, насколько сложен соперник и график. Но я чувствую это в команде: мы так сильно этого хотим, что завтра мы снова будем свежими и готовыми к игре».

О том, как извлекать уроки из коротких перерывов между матчами:

«Я хочу вспомнить все те перерывы, которые были для нас очень сложными, но мы все равно выиграли. Но мы можем извлечь уроки из положительных моментов, из других ситуаций. Мы хотим выиграть каждый матч, что очень сложно сделать. Мы подготовились наилучшим образом с того момента, как прозвучал финальный свисток в матче с «Атлетико», мы сделали все, что могли, чтобы дать себе лучший шанс восстановиться, набраться нужной энергии, правильно подготовиться к игре, и теперь дело за выбором состава и выступлением на поле».

О том, должна ли АПЛ помочь с перегруженностью календаря:

«В идеале, да. Мы знаем, что если они смогут это сделать, это будет замечательно».

О том, чувствуют ли игроки нервозность со стороны зрителей:

«Это вопрос к игрокам. Я чрезвычайно благодарен за поддержку, за атмосферу, которую мы создали на «Эмирейтс». Мы всегда хотим большего, мы всегда хотим лучшего, мы всегда хотим, чтобы каждое действие болельщиков было позитивным для игроков. Чем больше мы это делаем, тем лучше будет результат, и я уверен, что завтрашний матч будет особенным, ведь на кону стоит очень многое. Поэтому мы знаем, что все должны быть на высоте«.

О том, нервничает ли он:

«Я думаю, что это тоже часть моей работы, потому что я знаю, к чему мы стремимся. Я показал правильный пример на днях, когда мы играли короткими угловыми. Мы настолько уверены в том, что нам нужно делать, и позволяем игрокам принимать решения, особенно когда мяч у них. Когда мы защищаемся и давим на них, я считаю, что это отлично. Когда мяч у них, мы должны позволить им принимать решения, потому что, скорее всего, в большинстве случаев они примут правильное решение, ведь они очень хороши».

«Арсенал» занимает первое место турнирной таблицы с 73 очками. «Манчестер Сити» с 70 пунктами и игрой в запасе – второй.