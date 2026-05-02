«Цыганков слабый». Украинцу вынесли суровый вердикт в Испании

Известный испанский журналист и футбольный эксперт Жонай Амаро поделился своими мыслями об игре украинского полузащитника каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 34-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (0:1).

Игрок сборной Украины провел на поле весь матч, однако оказался среди худших игроков команды хозяев.

«Он старался, но сегодня был слаб. Очень слабая игра с мячом у Виктора Цыганкова. С большой тревогой, у него большая нехватка контроля и точности. Для «Жироны» жизненно важно, чтобы он вернулся к своей лучшей форме. И избавился от нерешительности», – заявил корреспондент OFFSider.

В настоящее время «Жирона» занимает 16-е место в чемпионате Испании, имея в своем активе лишь 38 очков после 34 матчей. Команда Мичела борется за выживание, от зоны вылета ее отделяет всего четыре очка.

На счету Цыганкова шесть голов и четыре голевые передачи в 28 матчах за клуб в этом сезоне.