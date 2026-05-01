Зона вылета все ближе. Жирона с Цыганковым проиграла Мальорке
Матч завершился со счетом 0:1
В пятницу, 1 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Мальорка».
Матч прошел на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершился победой гостей со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот матч стал 4-м подряд, в котором «Жирона» осталась без победы. С 38 набранными очками в 34 матчах каталонцы опережают зону вылета лишь на 4 очка, сыграв на один матч больше, чем все конкуренты в борьбе за выживание.
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле полный матч и получил желтую карточку за симуляцию на 45+1-й минуте.
Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 1 мая
Жирона – Мальорка – 0:1
Гол: Саму Кошта, 43
Видеообзор матча
Фото матча
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Будем держать кулачки за спасение самой украинской команды Ла Лиги!✊🇺🇦🇪🇸
Обыграл Мичела тактически