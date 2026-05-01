Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зона вылета все ближе. Жирона с Цыганковым проиграла Мальорке
Испания
01 мая 2026, 23:58 |
468
6

Зона вылета все ближе. Жирона с Цыганковым проиграла Мальорке

Матч завершился со счетом 0:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Мальорка».

Матч прошел на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Этот матч стал 4-м подряд, в котором «Жирона» осталась без победы. С 38 набранными очками в 34 матчах каталонцы опережают зону вылета лишь на 4 очка, сыграв на один матч больше, чем все конкуренты в борьбе за выживание.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле полный матч и получил желтую карточку за симуляцию на 45+1-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 1 мая
Жирона – Мальорка – 0:1
Гол: Саму Кошта, 43

Видеообзор матча

Фото матча

Турнирная таблица

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Без Ваната ніяк. Влад був рятівником команди. На жаль ситуація у Жирони сильно ускладнилась. А суперники попереду усі важкі.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Очень жаль. Жироне нужна максимальная поддержка на заключительные матчи сезона.
Будем держать кулачки за спасение самой украинской команды Ла Лиги!✊🇺🇦🇪🇸
Ответить
+2
Ну и конечно - болеть против прямых конкурентов. А они в этом туре сыграют с крепкими соперниками, что вселяет надежду. За Бильбао vs Алавеса сегодня и за Реал Сосьедад vs Севильи в понедельник.
Ответить
0
Чувак не дуже вміє мотатись і девʼять з десяти раз точні паси через пів поля віддавати. Але зате відбиває все що в його ворота летить. 
Ответить
0
Мальорка👏👏
Обыграл Мичела тактически
Ответить
-3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем