Зона вылета все ближе. Жирона с Цыганковым проиграла Мальорке

В пятницу, 1 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Мальорка».

Матч прошел на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Этот матч стал 4-м подряд, в котором «Жирона» осталась без победы. С 38 набранными очками в 34 матчах каталонцы опережают зону вылета лишь на 4 очка, сыграв на один матч больше, чем все конкуренты в борьбе за выживание.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле полный матч и получил желтую карточку за симуляцию на 45+1-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 1 мая

Жирона – Мальорка – 0:1

Гол: Саму Кошта, 43

