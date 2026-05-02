1 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» сыграла против «Мальорки».

Матч прошел на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0.

На 45+1-й минуте украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков получил желтую карточку за симуляцию. Эпизод вызвал споры и эмоциональную реакцию болельщиков.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 1 мая

Жирона – Мальорка – 0:1

Гол: Саму Кошта, 43

