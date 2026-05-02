01.05.2026 21:45 – FT 2 : 3
Зюлте-Варегем
02 мая 2026, 01:26
Мощный камбэк. Варегем вырвал победу над Серклем Брюгге

Матч завершился со счетом 3:2

02 мая 2026, 01:26 |
7
0
Мощный камбэк. Варегем вырвал победу над Серклем Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 мая, состоялся матч 5-го тура группы выбывания Лиги Жупиле, в котором встретились «Серкль Брюгге» и «Зюлте-Варегем».

Матч прошел на стадионе «Ян Брейдел Стадион» в Брюгге и завершился победой гостевой команды со счетом 3:2.

Интересно, что в ходе встречи «Серкль Брюгге» дважды выходил вперед, но в итоге проиграл, пропустив решающий гол на 88-й минуте.

Лига Жупиле 2025/26. Группа выбывания, 5-й тур, 1 мая
Серкль Брюгге – Зюлте-Варегем – 2:3
Голы: Диаби, 21, Ванзейр, 65 – Эренбьерг, 57, Аке, 67, Опоку, 88

Belgian Pro League Playoff Relegation Group Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Зюлте-Варегем 35 12 9 14 51 - 52 09.05.26 17:00 Зюлте-Варегем - Дендер ФК01.05.26 Серкль Брюгге 2:3 Зюлте-Варегем26.04.26 Зюлте-Варегем 4:0 Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге 45
2 Серкль Брюгге 35 10 11 14 52 - 54 09.05.26 17:00 Ла Лувьер - Серкль Брюгге01.05.26 Серкль Брюгге 2:3 Зюлте-Варегем24.04.26 Серкль Брюгге 2:1 Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге 41
3 Ла Лувьер 34 6 13 15 30 - 47 03.05.26 20:15 Дендер ФК - Ла Лувьер26.04.26 Зюлте-Варегем 4:0 Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК 31
4 Дендер ФК 34 4 10 20 28 - 59 03.05.26 20:15 Дендер ФК - Ла Лувьер24.04.26 Серкль Брюгге 2:1 Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК 22
События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Опоку (Зюлте-Варегем), асcист Серджо Уйка.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Марли Аке (Зюлте-Варегем).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Данте Ванзейр (Серкль Брюгге), асcист Питер Геркенс.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Йеппе Эренбьерг (Зюлте-Варегем).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Диаби (Серкль Брюгге).
По теме:
Лидс – Бернли – 3:1. Сохранили прописку. Видео голов и обзор
Жирона – Мальорка – 0:1. Симуляция Цыганкова. Видео гола и обзор
Лидс убедительно переиграл Бернли и обезопасил себя от вылета из АПЛ
Серкль Брюгге Зюлте-Варегем чемпионат Бельгии по футболу видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01 мая 2026, 09:03 20
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 18
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 22:55
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 01.05.2026, 17:07
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Популярные новости
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 14
Бокс
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
