Мощный камбэк. Варегем вырвал победу над Серклем Брюгге
Матч завершился со счетом 3:2
В пятницу, 1 мая, состоялся матч 5-го тура группы выбывания Лиги Жупиле, в котором встретились «Серкль Брюгге» и «Зюлте-Варегем».
Матч прошел на стадионе «Ян Брейдел Стадион» в Брюгге и завершился победой гостевой команды со счетом 3:2.
Интересно, что в ходе встречи «Серкль Брюгге» дважды выходил вперед, но в итоге проиграл, пропустив решающий гол на 88-й минуте.
Лига Жупиле 2025/26. Группа выбывания, 5-й тур, 1 мая
Серкль Брюгге – Зюлте-Варегем – 2:3
Голы: Диаби, 21, Ванзейр, 65 – Эренбьерг, 57, Аке, 67, Опоку, 88
Турнирная таблица
|Belgian Pro League Playoff Relegation Group
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Зюлте-Варегем
|35
|12
|9
|14
|51 - 52
|09.05.26 17:00 Зюлте-Варегем - Дендер ФК01.05.26 Серкль Брюгге 2:3 Зюлте-Варегем26.04.26 Зюлте-Варегем 4:0 Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
|45
|2
|Серкль Брюгге
|35
|10
|11
|14
|52 - 54
|09.05.26 17:00 Ла Лувьер - Серкль Брюгге01.05.26 Серкль Брюгге 2:3 Зюлте-Варегем24.04.26 Серкль Брюгге 2:1 Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
|41
|3
|Ла Лувьер
|34
|6
|13
|15
|30 - 47
|03.05.26 20:15 Дендер ФК - Ла Лувьер26.04.26 Зюлте-Варегем 4:0 Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК
|31
|4
|Дендер ФК
|34
|4
|10
|20
|28 - 59
|03.05.26 20:15 Дендер ФК - Ла Лувьер24.04.26 Серкль Брюгге 2:1 Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК
|22
