Битва аутсайдеров. Из Серии А вылетели два клуба
Матч между Пизой и Лечче завершился со счетом 1:2
В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Серии А между «Пизой» и «Лечче».
Игра прошла на стадионе «Стадио Ромео Анконетани» в Пизе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Благодаря этой победе «Лечче» гарантировал себе финиш за пределами зоны вылета по итогам этого тура, а «Пиза» потеряла даже математические шансы на выживание.
Кроме того, из-за победы «Лечче» в Серию В вылетела «Верона».
Серия А 2025/26. 35-й тур, 1 мая
Пиза – Лечче – 1:2
Голы: Лерис, 56 – Банда, 52, Шеддира, 65
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|34
|25
|4
|5
|80 - 31
|03.05.26 21:45 Интер Милан - Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан
|79
|2
|Наполи
|34
|21
|6
|7
|52 - 33
|02.05.26 19:00 Комо - Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи06.04.26 Наполи 1:0 Милан20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи
|69
|3
|Милан
|34
|19
|10
|5
|48 - 27
|03.05.26 16:00 Сассуоло - Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Наполи 1:0 Милан21.03.26 Милан 3:2 Торино
|67
|4
|Ювентус
|34
|18
|10
|6
|57 - 29
|03.05.26 19:00 Ювентус - Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло
|64
|5
|Комо
|34
|17
|10
|7
|59 - 28
|02.05.26 19:00 Комо - Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан06.04.26 Удинезе 0:0 Комо22.03.26 Комо 5:0 Пиза
|61
|6
|Рома
|34
|19
|4
|11
|48 - 29
|04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Рома 1:0 Лечче
|61
|7
|Аталанта
|34
|14
|12
|8
|47 - 32
|02.05.26 21:45 Аталанта - Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона
|54
|8
|Лацио
|34
|12
|12
|10
|37 - 33
|04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Лацио 1:1 Парма22.03.26 Болонья 0:2 Лацио
|48
|9
|Болонья
|34
|14
|6
|14
|42 - 41
|03.05.26 13:30 Болонья - Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья22.03.26 Болонья 0:2 Лацио
|48
|10
|Сассуоло
|34
|13
|7
|14
|41 - 44
|03.05.26 16:00 Сассуоло - Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло
|46
|11
|Удинезе
|34
|12
|8
|14
|41 - 46
|02.05.26 16:00 Удинезе - Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Удинезе 0:0 Комо20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе
|44
|12
|Парма
|34
|10
|12
|12
|25 - 40
|03.05.26 21:45 Интер Милан - Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе
|42
|13
|Торино
|34
|11
|8
|15
|39 - 56
|02.05.26 16:00 Удинезе - Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона05.04.26 Пиза 0:1 Торино21.03.26 Милан 3:2 Торино
|41
|14
|Дженоа
|34
|10
|9
|15
|40 - 48
|02.05.26 21:45 Аталанта - Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе
|39
|15
|Фиорентина
|34
|8
|13
|13
|38 - 45
|04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан
|37
|16
|Кальяри
|34
|9
|9
|16
|36 - 49
|03.05.26 13:30 Болонья - Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи
|36
|17
|Лечче
|35
|8
|8
|19
|24 - 47
|09.05.26 21:45 Лечче - Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта
|32
|18
|Кремонезе
|34
|6
|10
|18
|26 - 51
|04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе
|28
|19
|Эллас Верона
|34
|3
|10
|21
|23 - 56
|03.05.26 19:00 Ювентус - Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона
|19
|20
|Пиза
|35
|2
|12
|21
|25 - 63
|10.05.26 16:00 Кремонезе - Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Пиза 0:1 Торино
|18
Турнирная таблица
События матча
