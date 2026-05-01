Битва аутсайдеров. Из Серии А вылетели два клуба

В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Серии А между «Пизой» и «Лечче».

Игра прошла на стадионе «Стадио Ромео Анконетани» в Пизе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе «Лечче» гарантировал себе финиш за пределами зоны вылета по итогам этого тура, а «Пиза» потеряла даже математические шансы на выживание.

Кроме того, из-за победы «Лечче» в Серию В вылетела «Верона».

Серия А 2025/26. 35-й тур, 1 мая

Пиза – Лечче – 1:2

Голы: Лерис, 56 – Банда, 52, Шеддира, 65

Getty Images/Global Images Ukraine

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 34 25 4 5 80 - 31 03.05.26 21:45 Интер Милан - Парма 26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан 05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома 22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан 79 2 Наполи 34 21 6 7 52 - 33 02.05.26 19:00 Комо - Наполи 24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 12.04.26 Парма 1:1 Наполи 06.04.26 Наполи 1:0 Милан 20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи 69 3 Милан 34 19 10 5 48 - 27 03.05.26 16:00 Сассуоло - Милан 26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 06.04.26 Наполи 1:0 Милан 21.03.26 Милан 3:2 Торино 67 4 Ювентус 34 18 10 6 57 - 29 03.05.26 19:00 Ювентус - Эллас Верона 26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус 06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа 21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло 64 5 Комо 34 17 10 7 59 - 28 02.05.26 19:00 Комо - Наполи 26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан 06.04.26 Удинезе 0:0 Комо 22.03.26 Комо 5:0 Пиза 61 6 Рома 34 19 4 11 48 - 29 04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина 25.04.26 Болонья 0:2 Рома 18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 10.04.26 Рома 3:0 Пиза 05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома 22.03.26 Рома 1:0 Лечче 61 7 Аталанта 34 14 12 8 47 - 32 02.05.26 21:45 Аталанта - Дженоа 27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус 06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта 22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона 54 8 Лацио 34 12 12 10 37 - 33 04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио 27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио 04.04.26 Лацио 1:1 Парма 22.03.26 Болонья 0:2 Лацио 48 9 Болонья 34 14 6 14 42 - 41 03.05.26 13:30 Болонья - Кальяри 25.04.26 Болонья 0:2 Рома 19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья 22.03.26 Болонья 0:2 Лацио 48 10 Сассуоло 34 13 7 14 41 - 44 03.05.26 16:00 Сассуоло - Милан 26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри 21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло 46 11 Удинезе 34 12 8 14 41 - 46 02.05.26 16:00 Удинезе - Торино 27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 06.04.26 Удинезе 0:0 Комо 20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе 44 12 Парма 34 10 12 12 25 - 40 03.05.26 21:45 Интер Милан - Парма 25.04.26 Парма 1:0 Пиза 18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 12.04.26 Парма 1:1 Наполи 04.04.26 Лацио 1:1 Парма 21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе 42 13 Торино 34 11 8 15 39 - 56 02.05.26 16:00 Удинезе - Торино 26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино 11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 05.04.26 Пиза 0:1 Торино 21.03.26 Милан 3:2 Торино 41 14 Дженоа 34 10 9 15 40 - 48 02.05.26 21:45 Аталанта - Дженоа 26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа 20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе 39 15 Фиорентина 34 8 13 13 38 - 45 04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина 26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио 04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина 22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан 37 16 Кальяри 34 9 9 16 36 - 49 03.05.26 13:30 Болонья - Кальяри 27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри 20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи 36 17 Лечче 35 8 8 19 24 - 47 09.05.26 21:45 Лечче - Ювентус 01.05.26 Пиза 1:2 Лечче 25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта 32 18 Кремонезе 34 6 10 18 26 - 51 04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио 24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино 11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья 21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе 28 19 Эллас Верона 34 3 10 21 23 - 56 03.05.26 19:00 Ювентус - Эллас Верона 25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина 22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона 19 20 Пиза 35 2 12 21 25 - 63 10.05.26 16:00 Кремонезе - Пиза 01.05.26 Пиза 1:2 Лечче 25.04.26 Парма 1:0 Пиза 19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 10.04.26 Рома 3:0 Пиза 05.04.26 Пиза 0:1 Торино 18 Полная таблица

Турнирная таблица