Полесье не оставит в команде бразильского экс-игрока Шахтера
Лукас Тейлор больше не входит в планы Руслана Ротаня
Выступающий за житомирское «Полесье» бразильский фланговый защитник Лукас Тейлор уже длительное время отсутствует в составе команды из-за серьезной травмы связок. С августа футболист выпал из обоймы – большую часть сезона он провел на реабилитации за границей.
В текущем сезоне Тейлор только раз появлялся на поле, отыграв около 20 минут в матче квалификации Лиги конференций еще летом. После этого защитник выпал из радаров клуба.
31-летний бразилец больше не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня. Из-за сложной травмы игрок так и не смог вернуться к своей оптимальной форме, а его завершающийся этим летом контракт продолжать в клубе не планируют.
Ожидается, что опытный футболист в ближайшее время приступит к поиску нового клуба. Всего за «волков» Тейлор провел 34 матча, отличившись одним голом и двумя ассистами. К житомирской команде он присоединился осенью 2023 после ухода из «Шахтера».
