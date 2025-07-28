Защитник Полесья перенес операцию и до конца года не сможет выйти на поле

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры.

Подопечные Руслана Ротаня сенсационно уступили сопернику со счетом 1:2. Во время поединка защитник житомирского клуба Лукас Тейлор получил серьезное повреждение связок.

27 июля легионер перенес операцию и в этом году больше не сможет выйти на поле, так как пропустит минимум шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

«30-летний бразилец вышел на замену в перерыве игры, однако уже через 20 минут вынужден был покинуть поле из-за травмы. После детального обследования врачи подтвердили повреждение связок, что требовало оперативного вмешательства.

В Киеве игрок успешно перенес операцию. По прогнозам врачей, на полное восстановление Тейлору понадобится от 6 до 8 месяцев», – рассказали в клубе.