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  4. Защитник Полесья перенес операцию и до конца года не сможет выйти на поле
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 13:33 |
391
0

Защитник Полесья перенес операцию и до конца года не сможет выйти на поле

По предварительным данным, восстановление Лукаса Тейлора займет от шести до восьми месяцев

28 июля 2025, 13:33 |
391
0
Защитник Полесья перенес операцию и до конца года не сможет выйти на поле
ФК Полесье Житомир. Лукас Тейлор (слева)

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры.

Подопечные Руслана Ротаня сенсационно уступили сопернику со счетом 1:2. Во время поединка защитник житомирского клуба Лукас Тейлор получил серьезное повреждение связок.

27 июля легионер перенес операцию и в этом году больше не сможет выйти на поле, так как пропустит минимум шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

«30-летний бразилец вышел на замену в перерыве игры, однако уже через 20 минут вынужден был покинуть поле из-за травмы. После детального обследования врачи подтвердили повреждение связок, что требовало оперативного вмешательства.

В Киеве игрок успешно перенес операцию. По прогнозам врачей, на полное восстановление Тейлору понадобится от 6 до 8 месяцев», – рассказали в клубе.

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Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома Лукас Тейлор травма операция
Николай Титюк Источник: ФК Полесье
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