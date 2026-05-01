01 мая 2026, 22:22 | Обновлено 01 мая 2026, 22:27
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчами претендентов на медали?

Центральным поединком 26-го тура станет противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»

В пятницу, 1 мая, стартовал 26-й тур Украинской Премьер-лиги – криворожский «Кривбасс» и аутсайдер элитного дивизиона «Полтава» выдали зрелищный матч, который завершился вничью (3:3).

В субботу и воскресенье свои поединки проведут претенденты на медали, а центральным противостоянием станет встреча киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Как выглядит календарь команд, которые занимают места в первой шестерке, и турнирная таблица за пять туров до завершения чемпионата?

  • Шахтер: Динамо (выезд), Полтава (выезд), Оболонь (дом), Кривбасс (выезд), Колос (дом)
  • ЛНЗ: Карпаты (выезд), Динамо (дом), Полтава (дом), Кудровка (выезд), Оболонь (выезд)
  • Полесье: Металлист 1925 (выезд), Александрия (дом), Эпицентр (выезд), Заря (выезд), Рух (дом)
  • Динамо: Шахтер (дом), ЛНЗ (выезд), Колос (дом), Полтава (выезд), Кудровка (дом)
  • Металлист 1925: Полесье (дом), Заря (выезд), Карпаты (дом), Эпицентр (дом), Верес (выезд)
  • Кривбасс: Карпаты (дом), Верес (выезд), Шахтер (дом), Александрия (выезд)

Победитель чемпионата Украины будет стартовать в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27 (при условии, что не будет снята дисквалификация с российских команд).

Вице-чемпион Премьер-лиги или победитель Кубка начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Второе/третье или третье/четвертое места элитного дивизиона попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги:

1 мая (пятница)

  • 15:30, Полтава – Кривбасс – 3:3

2 мая (суббота)

  • 13:00, Александрия – Колос
  • 15:30, Верес – Эпицентр
  • 18:00, Карпаты – ЛНЗ

3 мая (воскресенье)

  • 13:00, Оболонь – Кудровка
  • 15:30, Металлист 1925 – Полесье
  • 18:00, Динамо – Шахтер

4 мая (понедельник)

  • 18:00, Рух – Заря

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 25 18 6 1 59 - 16 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 60
2 ЛНЗ 25 16 4 5 36 - 16 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 52
3 Полесье 25 15 4 6 44 - 17 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 49
4 Динамо Киев 25 14 5 6 58 - 31 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 47
5 Металлист 1925 25 12 9 4 31 - 14 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 45
6 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
7 Колос Ковалевка 25 10 10 5 24 - 21 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 40
8 Карпаты Львов 25 9 9 7 35 - 26 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 36
9 Заря 25 9 8 8 35 - 32 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 35
10 Верес 25 7 8 10 22 - 31 02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес 29
11 Оболонь 25 6 8 11 22 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 26
12 Эпицентр 25 7 4 14 27 - 37 02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 25
13 Кудровка 25 5 6 14 26 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 21
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 25 2 7 16 18 - 49 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

Шахтар чемпіон, можна вже вітати
