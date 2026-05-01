Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчами претендентов на медали?
Центральным поединком 26-го тура станет противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»
В пятницу, 1 мая, стартовал 26-й тур Украинской Премьер-лиги – криворожский «Кривбасс» и аутсайдер элитного дивизиона «Полтава» выдали зрелищный матч, который завершился вничью (3:3).
В субботу и воскресенье свои поединки проведут претенденты на медали, а центральным противостоянием станет встреча киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».
Как выглядит календарь команд, которые занимают места в первой шестерке, и турнирная таблица за пять туров до завершения чемпионата?
- Шахтер: Динамо (выезд), Полтава (выезд), Оболонь (дом), Кривбасс (выезд), Колос (дом)
- ЛНЗ: Карпаты (выезд), Динамо (дом), Полтава (дом), Кудровка (выезд), Оболонь (выезд)
- Полесье: Металлист 1925 (выезд), Александрия (дом), Эпицентр (выезд), Заря (выезд), Рух (дом)
- Динамо: Шахтер (дом), ЛНЗ (выезд), Колос (дом), Полтава (выезд), Кудровка (дом)
- Металлист 1925: Полесье (дом), Заря (выезд), Карпаты (дом), Эпицентр (дом), Верес (выезд)
- Кривбасс: Карпаты (дом), Верес (выезд), Шахтер (дом), Александрия (выезд)
Победитель чемпионата Украины будет стартовать в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27 (при условии, что не будет снята дисквалификация с российских команд).
Вице-чемпион Премьер-лиги или победитель Кубка начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Второе/третье или третье/четвертое места элитного дивизиона попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги:
1 мая (пятница)
- 15:30, Полтава – Кривбасс – 3:3
2 мая (суббота)
- 13:00, Александрия – Колос
- 15:30, Верес – Эпицентр
- 18:00, Карпаты – ЛНЗ
3 мая (воскресенье)
- 13:00, Оболонь – Кудровка
- 15:30, Металлист 1925 – Полесье
- 18:00, Динамо – Шахтер
4 мая (понедельник)
- 18:00, Рух – Заря
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги 2025/26:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|25
|18
|6
|1
|59 - 16
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|60
|2
|ЛНЗ
|25
|16
|4
|5
|36 - 16
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|52
|3
|Полесье
|25
|15
|4
|6
|44 - 17
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|49
|4
|Динамо Киев
|25
|14
|5
|6
|58 - 31
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|47
|5
|Металлист 1925
|25
|12
|9
|4
|31 - 14
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|45
|6
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46 - 41
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|41
|7
|Колос Ковалевка
|25
|10
|10
|5
|24 - 21
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|40
|8
|Карпаты Львов
|25
|9
|9
|7
|35 - 26
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|36
|9
|Заря
|25
|9
|8
|8
|35 - 32
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|35
|10
|Верес
|25
|7
|8
|10
|22 - 31
|02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|29
|11
|Оболонь
|25
|6
|8
|11
|22 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|25
|7
|4
|14
|27 - 37
|02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр
|25
|13
|Кудровка
|25
|5
|6
|14
|26 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|21
|14
|Рух Львов
|25
|6
|2
|17
|17 - 42
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|20
|15
|Александрия
|25
|2
|7
|16
|18 - 49
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
