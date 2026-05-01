Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчами претендентов на медали?

В пятницу, 1 мая, стартовал 26-й тур Украинской Премьер-лиги – криворожский «Кривбасс» и аутсайдер элитного дивизиона «Полтава» выдали зрелищный матч, который завершился вничью (3:3).

В субботу и воскресенье свои поединки проведут претенденты на медали, а центральным противостоянием станет встреча киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Как выглядит календарь команд, которые занимают места в первой шестерке, и турнирная таблица за пять туров до завершения чемпионата?

Шахтер: Динамо (выезд), Полтава (выезд), Оболонь (дом), Кривбасс (выезд), Колос (дом)

ЛНЗ: Карпаты (выезд), Динамо (дом), Полтава (дом), Кудровка (выезд), Оболонь (выезд)

Полесье: Металлист 1925 (выезд), Александрия (дом), Эпицентр (выезд), Заря (выезд), Рух (дом)

Динамо: Шахтер (дом), ЛНЗ (выезд), Колос (дом), Полтава (выезд), Кудровка (дом)

Металлист 1925: Полесье (дом), Заря (выезд), Карпаты (дом), Эпицентр (дом), Верес (выезд)

Кривбасс: Карпаты (дом), Верес (выезд), Шахтер (дом), Александрия (выезд)

Победитель чемпионата Украины будет стартовать в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27 (при условии, что не будет снята дисквалификация с российских команд).

Вице-чемпион Премьер-лиги или победитель Кубка начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Второе/третье или третье/четвертое места элитного дивизиона попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги:

1 мая (пятница)

15:30, Полтава – Кривбасс – 3:3

2 мая (суббота)

13:00, Александрия – Колос

15:30, Верес – Эпицентр

18:00, Карпаты – ЛНЗ

3 мая (воскресенье)

13:00, Оболонь – Кудровка

15:30, Металлист 1925 – Полесье

18:00, Динамо – Шахтер

4 мая (понедельник)

18:00, Рух – Заря

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги 2025/26: