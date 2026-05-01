01 мая 2026, 23:19 | Обновлено 01 мая 2026, 23:22
16
0

Чемпионат Турции: победы Ризеспора и Бешикташа

Состоялось два поединка 32-го тура турецкой Суперлиги

01 мая 2026, 23:19 | Обновлено 01 мая 2026, 23:22
16
0
Чемпионат Турции: победы Ризеспора и Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine. Бешикташ

В пятницу, 2 мая, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Турции.

Было проведено два поединка.

«Ризеспор» в ярком матче обыграл «Коньяспор» со счетом 3:2.

«Бешикташ» добыл гостевую победу над «Газиантепом» – 2:0.

Чемпионат Турции. 32-й тур

Ризеспор – Коньяспор – 3:2

Голы: Лаки, 18, Мебуде, 58, Аугусто, 65 – Джин-Хо, 16, Андзуана, 89

Газиантеп – Бешикташ – 0:2

Голы: Джало, 7, Асллани, 22 (пенальти)

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 31 23 5 3 72 - 23 02.05.26 20:00 Самсунспор - Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай 74
2 Фенербахче 31 19 10 2 68 - 33 02.05.26 20:00 Фенербахче - Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп 67
3 Трабзонспор 31 19 8 4 58 - 34 02.05.26 20:00 Трабзонспор - Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор 65
4 Бешикташ 32 17 8 7 56 - 36 09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ 59
5 Истанбул Башакшехир 31 14 9 8 52 - 31 02.05.26 20:00 Фенербахче - Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор 51
6 Гёзтепе 31 13 12 6 39 - 27 02.05.26 20:00 Трабзонспор - Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе 51
7 Самсунспор 31 11 12 8 39 - 41 02.05.26 20:00 Самсунспор - Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор 45
8 Ризеспор 32 10 10 12 44 - 46 09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор 40
9 Коньяспор 32 10 10 12 42 - 45 09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор 40
10 Газиантеп 32 9 10 13 41 - 54 09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор 37
11 Коджаелиспор 31 9 9 13 25 - 35 03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор 36
12 Аланьяспор 31 6 15 10 37 - 38 03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор 33
13 Касымпаша 31 7 10 14 29 - 45 03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша 31
14 Антальяспор 31 7 7 17 30 - 51 03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор 28
15 Генчлербирлиги 31 7 7 17 30 - 44 03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги 28
16 Эюпспор 31 7 7 17 25 - 44 03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор 28
17 Кайсериспор 31 5 11 15 23 - 57 03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк 26
18 Карагюмрюк 31 5 6 20 27 - 53 03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк 21
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Ихоан Андсуана (Коньяспор), асcист Eren Yagmur.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Loide Augusto (Ризеспор).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Адедире Мебуде (Ризеспор), асcист Казим Ляци.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Казим Ляци (Ризеспор).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Чо Джин-хо (Коньяспор).
