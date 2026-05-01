  В Ровно обломки шахеда упали около игроков. Матч завершат на другой арене
01 мая 2026, 19:40 | Обновлено 01 мая 2026, 19:41
В Ровно обломки шахеда упали около игроков. Матч завершат на другой арене

Футболисты остались невредимыми

«Верес» проинформировал, что игру юношеских команд команды из Ровно и «Эпицентра» перенесли с поля базы клуба на другой стадион в результате падения обломков. Стали известны некоторые детали инцидента.

Во время воздушной тревоги команды находились в укрытии, когда началась боевая работа по БПЛА. Как результат – обломки боевых шахедов упали прямо на футбольные поля клуба фактически на глазах участников соревнований.

Игра была прервана и перенесена, последствия атаки еще стоит оценить, потому что соответствующие службы занимаются ликвидацией очередных террористических актов рашистов. Точно стоит ожидать определенных повреждений, но главное, что все присутствующие остались живы и здоровы.

Команды доиграют матч на стадионе «Импульс» в Ровно. Он возобновится в 19:30. Напомним, на момент начала воздушной тревоги «Верес» побеждал «Эпицентр» – 1:0.

ВИДЕО. Доигрывание матча «Верес» – «Эпицентр»

Руслан Полищук
