  4. Верес обсудит новые контракты с несколькими игроками
30 апреля 2026, 11:56
Верес обсудит новые контракты с несколькими игроками

Ровенский клуб предпочел бы сохранить основных исполнителей

Как стало известно Sport.ua, ровенский «Верес» планирует в ближайшее время обсудить новые контракты с несколькими основными игроками. Сейчас клуб занимает 10 место в УПЛ, за пять туров до финиша сезона находясь на расстоянии 8 очков от зоны стыковых матчей.

Наиболее определенная ситуация у 28-летнего полузащитника Владислава Шарая (25 матчей, 4 гола и 3 ассиста в текущем сезоне УПЛ). Хотя его контракт истекает 15 июня, соглашение предусматривает опцию продления на год, которой клуб планирует воспользоваться.

В последний день июня заканчиваются соглашения с «Вересом» у 32-летнего защитника Романа Гончаренко (19 матчей), полузащитника Дмитрия Клёца (17 игр) и нападающего Дениса Ндукве (19 матчей, 4 гола, 1 ассист). Права на последнего до сих пор принадлежат полтавской «Ворскле», в Ровно футболист играет на правах аренды с первоочередным правом выкупа, которым, по нашей информации, красно-черные и планируют воспользоваться.

Несколько более сложная ситуация еще с одним рендованым игроком – защитником Сергеем Корнийчуком (12 матчей). Аренда 21-летнего футболиста действует до 30 июня, летние сборы он с высокой долей вероятности начнет с «Полесьем», и именно житомирянам решать, где исполнитель с опытом игры в еврокубках и молодежной сборной Украины начнет следующий сезон.

В ближайшем туре УПЛ «Верес» в родных стенах встретится с «Эпицентром». Игра на ровенском стадионе «Авангард» состоится 2 мая и начнется в 15:30.

По теме:
Источник: Заря нацелилась на вратаря лидера УПЛ
Металлист 1925 может провернуть громкий трансфер, подписав легионера с УПЛ
МАРКЕВИЧ: «Атлетико и Арсенал сделали ставку на оборону»
Андрей Писаренко
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30 апреля 2026, 10:07 17
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Первый шаг до финала

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 19
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29.04.2026, 15:47
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Футбол | 30.04.2026, 11:11
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Популярные новости
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 45
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
