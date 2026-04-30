Верес обсудит новые контракты с несколькими игроками

Как стало известно Sport.ua, ровенский «Верес» планирует в ближайшее время обсудить новые контракты с несколькими основными игроками. Сейчас клуб занимает 10 место в УПЛ, за пять туров до финиша сезона находясь на расстоянии 8 очков от зоны стыковых матчей.

Наиболее определенная ситуация у 28-летнего полузащитника Владислава Шарая (25 матчей, 4 гола и 3 ассиста в текущем сезоне УПЛ). Хотя его контракт истекает 15 июня, соглашение предусматривает опцию продления на год, которой клуб планирует воспользоваться.

В последний день июня заканчиваются соглашения с «Вересом» у 32-летнего защитника Романа Гончаренко (19 матчей), полузащитника Дмитрия Клёца (17 игр) и нападающего Дениса Ндукве (19 матчей, 4 гола, 1 ассист). Права на последнего до сих пор принадлежат полтавской «Ворскле», в Ровно футболист играет на правах аренды с первоочередным правом выкупа, которым, по нашей информации, красно-черные и планируют воспользоваться.

Несколько более сложная ситуация еще с одним рендованым игроком – защитником Сергеем Корнийчуком (12 матчей). Аренда 21-летнего футболиста действует до 30 июня, летние сборы он с высокой долей вероятности начнет с «Полесьем», и именно житомирянам решать, где исполнитель с опытом игры в еврокубках и молодежной сборной Украины начнет следующий сезон.

В ближайшем туре УПЛ «Верес» в родных стенах встретится с «Эпицентром». Игра на ровенском стадионе «Авангард» состоится 2 мая и начнется в 15:30.