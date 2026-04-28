  Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»
28 апреля 2026, 12:21 |
Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»

Луганчане победили неудобного соперника

ФК Заря. Роман Вантух

Один из лидеров «Зари» Роман Вантух в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его команде в 25-м туре УПЛ одолеть «Верес» – 2:0.

– Прежде всего, мы хорошо изучили игру ровенчан и знали, как выходить из-под их прессинга на своей половине поля. Важно было дорожить мячом, выигрывать подборы и усложнить сопернику выход из обороны.

– А эффектный гол Артема Слесаря на 18-й минуте добавил уверенности?

– Скорее он доказал, что мы четко выполняем установки нашего наставника Виктора Скрипника, что позволяло контролировать ход игры.

– Твой гол на 60-й минуте после дальнего удара очень напоминал первый забитый мяч нападающего «Кривбасса» Мендозы в ворота киевского «Динамо». Тебя вдохновил пример бомбардира криворожцев?

– Нет, просто Скрипник на установке просил как можно чаще бить издали, учитывая порывистый ветер. Как видите, я четко выполнил указание тренера.

– В этом игровом эпизоде неудачно сыграл вратарь «Вереса» Валентин Горох, как его динамовский коллега Руслан Нещерет. Он не увидел момент удара или был застигнут врасплох ветром?

– Больше склоняюсь ко второму варианту. И хотя, когда я забивал, мы уже играли против ветра, все равно вратарю было сложно среагировать. Удар был сильный, а траектория – непредсказуемая.

– Обратил внимание, что в эпизоде, когда ты поразил цель, ты оказался в центральной зоне, а не на привычной позиции левого полузащитника.

– Это также была одна из домашних заготовок «Зари». Мое появление в центре было связано с нашей активностью при отборе.

– Этот гол стал для тебя уже четвертым в текущем сезоне. Ранее такой результативностью ты не отличался.

– Это можно объяснить тем, что я много матчей провел не в обороне, а в полузащите. Важно, что я забивал в разной манере.

– Твой гол закрепил победу «Зари» над ровенчанами. Счет по игре?

– Не может не радовать, что мы одолели неудобного соперника. Что касается итогового результата, то у ровенчан тоже было два голевых момента, но и «Заря» не реализовала несколько хороших возможностей. Поэтому, на мой взгляд, мы больше заслужили победу.

– В этом сезоне ты оказывался в лазарете, в частности из-за дискомфорта в паху.

– Я в курсе своих проблем, много работал над их устранением. Надеюсь, дальше все будет хорошо.

– Тогда уточни, есть ли уже конкретика по поводу того, где Роман Вантух продолжит карьеру, ведь 30 июня у тебя заканчивается контракт с «Зарей»?

– Сейчас главное помочь «Заре» успешно сыграть в заключительных 5 турах чемпионата. А уже потом можно будет сосредоточиться на том, что делать дальше.

Андрей Писаренко
