Феникс-Мариуполь – Агробизнес – 4:0. Разгром фаворита. Видео голов и обзор
Хозяева забили по два мяча в каждом из таймов
В пятницу, 1 мая, во Львове прошел матч 26-го тура Первой лиги: «Феникс-Мариуполь» неожиданно разгромил «Агробизнес».
«Агробизнес» считался фаворитом поединка, ведь команда ведет борьбу за выход в УПЛ. «Феникс-Мариуполь» находится в нижней части турнирной таблицы
«Феникс-Мариуполь» вышел вперед в середине первого тайма: на 27-й минуте дальний удар Андрея Кухарука достиг цели. Вскоре Сергей Кисленко увеличил преимущество хозяев поля.
После перерыва «Феникс-Мариуполь» продолжил забивать: на 69-й минуте Артур Ременяк мощным ударом отправил мяч под перекладину и сделал счет 3:0, а через шесть минут Назар Балаба окончательно добил соперника, забив на 75-й минуте.
Первая лига. 26-й тур. Львов, стадион СКИФ. 1 мая
«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» – 4:0
Голы: Кухарук, 27, Кисленко, 33, Ременяк, 69, Балаба, 75
