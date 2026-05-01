Феникс-Мариуполь – Агробизнес – 4:0. Разгром фаворита. Видео голов и обзор

В пятницу, 1 мая, во Львове прошел матч 26-го тура Первой лиги: «Феникс-Мариуполь» неожиданно разгромил «Агробизнес».

«Агробизнес» считался фаворитом поединка, ведь команда ведет борьбу за выход в УПЛ. «Феникс-Мариуполь» находится в нижней части турнирной таблицы

«Феникс-Мариуполь» вышел вперед в середине первого тайма: на 27-й минуте дальний удар Андрея Кухарука достиг цели. Вскоре Сергей Кисленко увеличил преимущество хозяев поля.

После перерыва «Феникс-Мариуполь» продолжил забивать: на 69-й минуте Артур Ременяк мощным ударом отправил мяч под перекладину и сделал счет 3:0, а через шесть минут Назар Балаба окончательно добил соперника, забив на 75-й минуте.

Первая лига. 26-й тур. Львов, стадион СКИФ. 1 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» – 4:0

Голы: Кухарук, 27, Кисленко, 33, Ременяк, 69, Балаба, 75

