Украина. Первая лига
30 апреля 2026, 21:19 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:25
23
0

Феникс-Мариуполь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 мая в 15:00 по Киеву

30 апреля 2026, 21:19 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:25
23
0
Феникс-Мариуполь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В пятницу, 1 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Феникс-Мариуполь

Довольно нестабильные результаты демонстрирует Феникс в текущем сезоне. После 25 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива есть всего 25 баллов, из-за чего он находится на 14-й позиции турнирной таблицы – то есть в зоне переходных матчей на вылет. Расстояние от безопасной 12-й ступени составляет всего 2 очка, а от перманентной зоны выбывания мариупольцы оторвались на 6 зачетных пунктов.

Совершенно неплохо выступил клуб и в Кубке Украины, выбив на своем пути «Ужгород», «Металлург» и «Агротех».
Однако в четвертьфинале «Феникс» в серии пенальти уступил будущему финалисту - «Чернигову».

Агробизнес

А вот волочевский клуб в этом сезоне имеет прекрасную возможность пройти в элиту украинского футбола. За 25 матчей Первой лиги «Агробизнес» смог набрать 46 баллов, пока позволяют ему находиться на 4-м месте, которая позволит сыграть в плей-офф. Расстояние от конкурентов с 5 позиции составляет уже 8 баллов, столько же отделяет клуб от 2-го места.

В Кубке Украины «Агробизнес» обыграл «Диназ Вышгород» и «Денгофф», однако на стадии 1/8 финала проиграл «Металлисту 1925» со счетом 4:3.

Личные встречи

Последние 3 матча между клубами не были очень феерическими – 2 из них завершились вничью, а еще в 1 победу завоевал «Агробизнес». Также, в каждом из этих поединков было забито меньше 2.5 гола.

Интересные факты

  • В последних 6-х играх «Феникс-Мариуполь» одержал лишь 1 победу.
  • «Феникс-Мариуполь» не сохранил ворота сухими ни в одном из 7 матчей весенней части Первой лиги Украины.
  • В 4/7 предыдущих матчах «Агробизнес» хранил ворота сухими.

Прогноз Sport.ua: победа «Агробизнеса» с коэффициентом 2.71 по линии БК betking.

