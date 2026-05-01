Неожиданный разгром. ФК Феникс-Мариуполь ошеломил Агробизнес

В пятницу, 1 мая, во Львове состоялся матч 26-го тура Первой лиги: «Феникс-Мариуполь» одержал уверенную победу над «Агробизнесом».

У команд разные задачи: «Агробизнес» ведет борьбу за выход в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей, «Феникс-Мариуполь» старается избежать переходных матчей с командами Второй лиги.

«Феникс-Мариуполь» открыл счет в середине первого тайма: на 27-й минуте цели достиг дальний удар Андрея Кухарука, а через шесть минут Сергей Кисленко закрепил преимущество хозяев поля.

После перерыва «Феникс-Мариуполь» продолжил забивать: на 69-й минуте Артур Ременяк мощным ударом под перекладину сделал счет 3:0. Вскоре Назар Балаба окончательно добил соперника, забив на 75-й минуте.

Первая лига. 26-й тур. Львов, стадион СКИФ. 1 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» – 4:0

Голы: Кухарук, 27, Кисленко, 33, Ременяк, 69, Балаба, 75

Видеозапись матча