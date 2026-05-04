Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси принял решение по Мудрику. Известна сумма трансфера
Англия
04 мая 2026, 09:00 |
1042
3

Челси принял решение по Мудрику. Известна сумма трансфера

Украинца попытаются продать, если ему сократят дисквалификацию

04 мая 2026, 09:00 |
1042
3 Comments
Челси принял решение по Мудрику. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Будущее вингера «Челси» Михаила Мудрика выглядит все более неопределенным после допинг-скандала.

По информации британских СМИ, лондонский клуб рассмотрит продажу украинца за сумму около 20–30 миллионов фунтов.

Бывший владелец «Кристал Пэлас» и известный Саймон Джордан считает, что дисквалификацию игрока могут сократить. По его мнению, дело Мудрика в Спортивном арбитражном суде может завершиться уменьшением наказания с четырех до двух лет.

В таком случае футболист сможет вернуться на поле уже в конце 2026 года.

В то же время Джордан скептически оценивает шансы украинца снова сыграть за «Челси», он считает, что клуб попытается продать игрока, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы.

По теме:
Майкл КАРРИК: «Это не то, о чем я действительно думаю»
Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»
Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов
дисквалификация чемпионат Англии по футболу Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига Саймон Джордан Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 21:20 4
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер

Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью

Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04 мая 2026, 07:35 9
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера

Киевляне проиграли 1:2

Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03.05.2026, 19:58
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением
Футбол | 04.05.2026, 08:40
Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением
Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03.05.2026, 11:12
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сразу посмотрел кто новость выложил. Советую всем с этого начинать. 
Ответить
+3
Олійчено - це футбольний дід Панас   
1 .Яких два роки? Термін його дискваліфікації - 4 роки і на даний момент немає жодних ознак, що цей термін скоротять.
2. Якщо припустити, що термін його дискаліфікації скоротять до 2 р, ніхто за цього клоуна не буде платити 30 лямів. Його ціна буде 5-8 лямів, не вище, станом на кінець 2026 року. Якщо це буде кінець 2028 року - то хіба що перейде в умовну "Кудрівку" як вільний агент.
Ответить
0
Ця тупа дупа повинен був прославлятися у СМІ як феноменальний футболіст,але замість цього,про нього завжди пишуть як про клоуна,размондяя та невдаху.Пацан прийшов до успіху.
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 2
Футбол
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 3
Бокс
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11 1
Теннис
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
03.05.2026, 06:55 23
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем