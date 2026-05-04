Челси принял решение по Мудрику. Известна сумма трансфера

Будущее вингера «Челси» Михаила Мудрика выглядит все более неопределенным после допинг-скандала.

По информации британских СМИ, лондонский клуб рассмотрит продажу украинца за сумму около 20–30 миллионов фунтов.

Бывший владелец «Кристал Пэлас» и известный Саймон Джордан считает, что дисквалификацию игрока могут сократить. По его мнению, дело Мудрика в Спортивном арбитражном суде может завершиться уменьшением наказания с четырех до двух лет.

В таком случае футболист сможет вернуться на поле уже в конце 2026 года.

В то же время Джордан скептически оценивает шансы украинца снова сыграть за «Челси», он считает, что клуб попытается продать игрока, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы.