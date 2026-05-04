Челси принял решение по Мудрику. Известна сумма трансфера
Украинца попытаются продать, если ему сократят дисквалификацию
Будущее вингера «Челси» Михаила Мудрика выглядит все более неопределенным после допинг-скандала.
По информации британских СМИ, лондонский клуб рассмотрит продажу украинца за сумму около 20–30 миллионов фунтов.
Бывший владелец «Кристал Пэлас» и известный Саймон Джордан считает, что дисквалификацию игрока могут сократить. По его мнению, дело Мудрика в Спортивном арбитражном суде может завершиться уменьшением наказания с четырех до двух лет.
В таком случае футболист сможет вернуться на поле уже в конце 2026 года.
В то же время Джордан скептически оценивает шансы украинца снова сыграть за «Челси», он считает, что клуб попытается продать игрока, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы.
1 .Яких два роки? Термін його дискваліфікації - 4 роки і на даний момент немає жодних ознак, що цей термін скоротять.
2. Якщо припустити, що термін його дискаліфікації скоротять до 2 р, ніхто за цього клоуна не буде платити 30 лямів. Його ціна буде 5-8 лямів, не вище, станом на кінець 2026 року. Якщо це буде кінець 2028 року - то хіба що перейде в умовну "Кудрівку" як вільний агент.