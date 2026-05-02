Украинский клуб обратился к Мудрику. Известна реакция вингера Челси

Харьковский «Металлист» обратился к вингеру лондонского «Челси» и сборной Украины Михаилу Мудрику, который получил дисквалификацию на четыре года из-за употребления запрещенных веществ.

Андрей Дуплий, тренер воспитанников «Металлиста» 2009 года рождения: «Михаил попал к нам в раннем возрасте. В то время наша селекционная служба работала очень хорошо, привезла его, и сразу было видно, что это очень талантливый человек, маленький мальчик.

В то время у нас была очень сильная академия, которая и способствовала его развитию, развитию его таланта на уровне сборной страны и клуба английской Премьер-лиги.

Мы надеемся, что у него все будет хорошо, все неприятности пройдут, и он как можно скорее вернется в футбол. Ждем в Харькове».

Максим Можаев, директор академии «Металлиста»: «Михаил Мудрик – гордость школы «Металлиста», нашего региона и всей страны. Он всегда выделялся качеством своей игры. Дети и юноши нашего клуба желают ему только самого лучшего. Ждем в Харькове».

Кирилл Дигтярь, футболист первой команды «Металлиста»: «Миша, в жизни каждого человека черные полосы всегда сменяются белыми. Главное – не теряй веру в себя, а мы всегда готовы поддержать тебя. Знай, что в «Металлисте» тебе всегда рады».

Сам Мудрик отреагировал на поддержку клуба Первой лиги, оставив в комментариях под публикацией смайлик в виде сердца.