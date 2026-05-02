Украинский клуб обратился к Мудрику. Известна реакция вингера Челси

02 мая 2026, 15:17 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Харьковский «Металлист» обратился к вингеру лондонского «Челси» и сборной Украины Михаилу Мудрику, который получил дисквалификацию на четыре года из-за употребления запрещенных веществ.

Андрей Дуплий, тренер воспитанников «Металлиста» 2009 года рождения: «Михаил попал к нам в раннем возрасте. В то время наша селекционная служба работала очень хорошо, привезла его, и сразу было видно, что это очень талантливый человек, маленький мальчик.

В то время у нас была очень сильная академия, которая и способствовала его развитию, развитию его таланта на уровне сборной страны и клуба английской Премьер-лиги.

Мы надеемся, что у него все будет хорошо, все неприятности пройдут, и он как можно скорее вернется в футбол. Ждем в Харькове».

Максим Можаев, директор академии «Металлиста»: «Михаил Мудрик – гордость школы «Металлиста», нашего региона и всей страны. Он всегда выделялся качеством своей игры. Дети и юноши нашего клуба желают ему только самого лучшего. Ждем в Харькове».

Кирилл Дигтярь, футболист первой команды «Металлиста»: «Миша, в жизни каждого человека черные полосы всегда сменяются белыми. Главное – не теряй веру в себя, а мы всегда готовы поддержать тебя. Знай, что в «Металлисте» тебе всегда рады».

Сам Мудрик отреагировал на поддержку клуба Первой лиги, оставив в комментариях под публикацией смайлик в виде сердца.

Александрия – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Буковина стала чемпионом Первой лиги. Идут без поражений в сезоне
Верес – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Николай Тытюк Источник: ФК Металлист
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 20
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Футбол | 02 мая 2026, 07:44 5
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика

Саймон Джордан ожидает возвращения украинца в конце 2026 года

До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 21:14
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Вовремя не начнут. Старт матча УПЛ перенесен из-за тревоги
Футбол | 02.05.2026, 13:02
Вовремя не начнут. Старт матча УПЛ перенесен из-за тревоги
Вовремя не начнут. Старт матча УПЛ перенесен из-за тревоги
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Популярные новости
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 22
Футбол
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
01.05.2026, 06:12
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
