  4. Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
01 мая 2026, 19:22 | Обновлено 01 мая 2026, 19:23
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+

Звездой № 1 среди ветеранов должен стать, конечно же, Криштиану Роналду

Всего чуть больше месяца остается до момента, когда свой официальный старт возьмет 23-й чемпионат мира по футболу в истории, который с 11 июня по 19 июля будет проводиться на полях США, Канады и Мексики.

На текущий момент известны уже все 48 команд-участниц мундиаля, равно как и проведен полный жребий турнирной сетки, однако кто именно из футболистов примет участие в главном футбольном турнире планеты пока остается неизвестным. До 11 мая наставники команд обязаны подать в ФИФА предварительные (расширенные) списки футболистов, которые могут поехать на ЧМ-2026 (35-55 игроков), а до 1 июня коучам национальных сборных предстоит определиться окончательно и объявить итоговые заявки из 23-26 фамилий на каждую из команд.

Однако уже сейчас предварительный анализ кадровой составляющей по национальным сборным показывает, что ЧМ-2026 может стать истинным праздником долголетия на фоне всех прежних мундиалей в истории. Если ранее никогда на турнире такого ранга не было более одного футболиста в возрасте 40 лет и более, то в США, Канаде и Мексике таковых может оказаться как минимум пять.

О ком же идет речь?

Возинья

Национальная команда: сборная Кабо-Верде
Клубная команда: «Шавиш» (Португалия)

Жозимар Жозе Эвора Диаш, более известный как Возинья, родился 3 июня 1986 года, то есть прямо сейчас ему еще 39, однако на момент старта ЧМ-2026 исполнится 40. С 2012 года Возинья является основным голкипером национальной сборной Кабо-Верде, которая является одним из четырех абсолютных дебютантов розыгрышей чемпионатов мира (наряду с Узбекистаном, Иорданией и Кюрасао).

Возинья помог «синим акулам» квалифицироваться на ЧМ-2026, и вполне логично, что на этом турнире он претендует на пост № 1 в своей команде, если не случится непредвиденного в виде травм или иных проблем со здоровьем. К настоящему моменту Возинья провел уже 87 матчей за сборную Кабо-Верде, что является вторым показателем в истории этой национальной команды после 36-летнего вингера Райана Мендеша, который также продолжает международную карьеру и имеет на своем счету 94 матча за «синих акул» (а также 22 забитых мяча).

На клубном уровне Возинья нынче выступает в Португалии за «Шавиш», который ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе тамошнего футбола и в целом имеет хорошие шансы на благоприятное ее завершение. Вполне вероятно, что ЧМ-2026 даст ответ на вопрос о том, продолжит ли Возинья оставаться в футболе или же предпочтет завершить карьеру. Его текущий контракт с «Шавишем» истекает 30 июня, и если на мундиале в Северной Америке голкипер покажет хороший уровень, то вполне вероятно, сможет рассчитывать на предложение от португальцев продлить сделку, или же на трудовое соглашение с каким-то другим клубом.

Эдин Джеко

Национальная команда: сборная Боснии и Герцеговины
Клубная команда: «Шальке» (Германия)

40-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко уже с большим отрывом является рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей, проведенных в ее рядах – 148 (73 забитых мяча). Это настоящая легенда не только для «золотых лилий», но и для всего балканского футбола, так как игроков с таким количеством достижений там, несмотря на традиционно громадное количество талантов, не так уж и много.

Поездка на ЧМ-2026 станет для Джеко настоящим подарком судьбы. Ранее Эдин уже однажды ездил со своей командой на самый престижный турнир мирового футбола. В 2014 году в Бразилии боснийцы проиграли Аргентине (1:2) и Нигерии (0:1), обыграли Иран (3:1), после чего поехали домой. Ныне в Северную Америку Джеко, если у него все будет в порядке со здоровьем, поедет с «золотыми лилиями» после сенсационной во всех смыслах победы в финале плей-офф европейской квалификации над Италией (1:1, 4:1 – по пенальти). Разве это не сказка?

На клубном уровне Джеко продолжает играть в Германии за второлиговый «Шальке». В команду из Гельзенкирхена босниец перебрался в январе нынешнего года, но более подробно об этом не так давно мы уже рассказывали на страницах Sport.ua в рамках специального материала:

Лука Модрич

Национальная команда: сборная Хорватии
Клубная команда: «Милан» (Италия)

40-летний центральный полузащитник Лука Модрич, если будет здоров и физически готов, также практически со стопроцентной вероятностью поедет на ЧМ-2026, так как «отцепить» рекордсмена «шашечных» по количеству проведенных за команду официальных матчей (196) будет абсолютно немыслимо для тренерского штаба этой команды.

Кому-то это может быть сложно даже представить, но Модрич выступает за сборную Хорватии уже более 20 лет! Его дебют состоялся еще в марте 2006-го, когда хавбек представлял загребское «Динамо». После того Лука на клубном уровне поиграл за «Тоттенхэм» и «Реал», а с июля минувшего года защищает цвета «Милана», с которым у него контракт до 30 июня. Поговаривают, что «россонери» хотели бы, чтобы Модрич остался в их команде еще как минимум на год, но тут все будет зависеть от позиции самого игрока, имеющего подобную опцию, а также – ряд условий к клубу для ее активации.

Со сборной Хорватии Модрич ранее уже играл на четырех чемпионатах мира – в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего в финальных частях мундиалей хавбек провел 19 поединков (2 гола, 1 ассист), а наивысшим его достижением вместе с «шашечными» на таком уровне остается финал 2018-го, в котором хорваты уступили Франции со счетом 2:4.

Гильермо Очоа

Национальная команда: сборная Мексики
Клубная команда: АЕК Лимасол (Кипр)

На момент завершения финальной части ЧМ-2026 голкиперу Гильермо Очоа исполнится уже 41 год. Этот страж ворот дебютировал в составе сборной Мексики еще в конце 2005 года, а всего на своем счету имеет 152 официальных матча за «зеленых», что является третьим наивысшим показателем в истории этой команды.

Очоа является легендарной личностью для мексиканского футбола, однако свой последний матч за «зеленых», по состоянию на сейчас, он провел аж в ноябре 2024 года. После этого Гильермо многократно вызывался в состав команды, но на поле не выходил, а с сентября 2025-го по февраль 2026-го его перестали уже даже приглашать на сборы национальной сборной, из-за чего многие в Мексике посчитали, что международная карьере Гильермо завершена. Но в конце марта – начале апреля наставник «зеленых» Хавьер Агирре вновь вспомнил про Очоа, и включил опытного голкипера в заявку команды на товарищеские матчи против Португалии (0:0) и Бельгии (1:1). И пускай на поле Гильермо так и не появился, но шансы угодить в финальную заявку сборной Мексики на ЧМ-2026 он все-таки сохраняет.

Ранее Очоа ездил аж на пять чемпионатов мира. В 2006 и 2010 годах он просто числился в заявке «зеленых», но на поле не выходил, а в 2014-м, 2018-м и 2022-м являлся ключевым стражем № 1 своей сборной, проведя в общей сложности 11 матчей в рамках финальных стадий мундиалей. Наивысшее достижение Мексики с Очоа в заявке или в воротах – это выход в 1/8 финала. Дважды это случалось, когда Гильерме просто был в запасе, а дважды – когда он находился непосредственно «в рамке».

На клубном уровне Очоа с сентября минувшего года выступает на Кипре за тамошний АЕК из Лимасола. В этой команде опытный страж ворот имеет регулярную игровую практику, но контракт ветерана действует только до 31 мая, и на ЧМ-2026, есть вероятность, что Гильермо поедет в формальном статусе свободного агента…

Криштиану Роналду

Национальная команда: сборная Португалии
Клубная команда: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

41-летний форвард Криштиану Роналду является автором не только рекорда национальной сборной Португалии по количеству проведенных за нее матчей (226) и забитых мячей (143), но и владельцем огромного перечня иных достижений, простое перечисление которых сделает этот материал похожим на абсолютную вырезку из какой-то футбольной энциклопедии.

В свой 41 год Криштиану сохраняет выдающийся уровень физической готовности и мотивации, что не оставляет ни малейших сомнений в том, что Роналду поедет на ЧМ-2026, если не возникнет никаких форс-мажоров, которые в этом случае будут выглядеть еще и как профессиональная трагедия для ветерана. Если все сложится как надо, то Криштиану будет самым возрастным исполнителем на турнире в США, Канаде и Мексике.

На клубном уровне Роналду с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», с которым очень близко к тому, чтобы наконец-то стать победителем тамошней Про-лиги. Формально контракт Криштиану с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027-го, однако есть все основания полагать, что слишком многое в вопросе будущего форварда будет решаться по итогам текущего клубного сезона, а также – исхода борьбы на ЧМ-2026.

К слову, со сборной Португалии, в которой игрок дебютировал еще в августе 2003 года, Роналду сыграл уже на пяти чемпионатах мира – в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Пока наивысшим достижением «команды избранных» с Криштиану в составе остается матч за третье место на ЧМ-2006 в Германии, в котором пиренейцы проиграли хозяевам первенства со счетом 1:3. После того португальцы максимум добирались до четвертьфинала, да и то лишь однажды – на ЧМ-2022 в Катаре, где были сенсационно биты марокканцами (0:1).

Статистический постскриптум. Любопытно, что за почти столетнюю историю проведения чемпионатов мира по футболу на турнире сыграло всего семь игроков в возрасте 40+. Это итальянец Дино Дзофф (ЧМ-1982), североирландец Пат Дженнингс (ЧМ-1986), англичанин Питер Шилтон (ЧМ-1990), камерунец Роже Милла (ЧМ-1994), тунисец Али Бумнижель (ЧМ-2006), колумбиец Фарид Мондрагон (ЧМ-2014) и египтянин Эссам аль-Хадари (ЧМ-2018).

Несмотря на обилие ветеранов в когорте потенциальных участников ЧМ-2026, основные рекорды для «долгожителей» в истории чемпионатов мира в этом году не будут побиты. Бывший египетский вратарь Эссам аль-Хадари останется самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим на чемпионатах мира. Ему было 45 лет 5 месяцев и 11 дней, когда он вышел на поле против Саудовской Аравии на ЧМ-2018. А вот возрастной рекорд среди футболистов, забивавших голы на мундиалях, останется за камерунцем Роже Милла, который отличался на ЧМ-1994 в воротах сборной россии в возрасте 42 лет 1 месяца и 8 дней.

