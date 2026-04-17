  4. Без этого никак: три условия Модрича для Милана
17 апреля 2026, 21:38 |
Лука Модрич готов остаться в «Милане», но не любой ценой

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Весной 2026 года «Милан» засбоил и выпал из чемпионской гонки после трех поражений в последних четырех турах Серии А. «Россонери» занимают третье место в таблице чемпионата Италии за шесть туров до конца сезона и уже планируют свое будущее.

Один из главных вопросов – продление контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем еще на один сезон. Даже в почтенном для футбола возрасте хорват диктует клубу свои условия. Он останется на «Сан-Сиро», если у «Милана» будет сильный состав, способный бороться за титулы, команда пробьется в Лигу чемпионов, а также сохранит у руля Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Модрич провел 40 матчей за клуб (два гола и три ассиста).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с капитаном
Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!
Готовится трансфер. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Лука Модрич Милан Массимилиано Аллегри Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17 апреля 2026, 06:23 8
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале

Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 18:05 51
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Футбол | 16.04.2026, 23:22
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
Футбол | 17.04.2026, 21:09
Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17.04.2026, 08:41
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Популярные новости
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 17
Футбол
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 22
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
