Без этого никак: три условия Модрича для Милана
Лука Модрич готов остаться в «Милане», но не любой ценой
Весной 2026 года «Милан» засбоил и выпал из чемпионской гонки после трех поражений в последних четырех турах Серии А. «Россонери» занимают третье место в таблице чемпионата Италии за шесть туров до конца сезона и уже планируют свое будущее.
Один из главных вопросов – продление контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем еще на один сезон. Даже в почтенном для футбола возрасте хорват диктует клубу свои условия. Он останется на «Сан-Сиро», если у «Милана» будет сильный состав, способный бороться за титулы, команда пробьется в Лигу чемпионов, а также сохранит у руля Массимилиано Аллегри.
В текущем сезоне Модрич провел 40 матчей за клуб (два гола и три ассиста).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину
Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер