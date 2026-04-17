Без этого никак: три условия Модрича для Милана

Весной 2026 года «Милан» засбоил и выпал из чемпионской гонки после трех поражений в последних четырех турах Серии А. «Россонери» занимают третье место в таблице чемпионата Италии за шесть туров до конца сезона и уже планируют свое будущее.

Один из главных вопросов – продление контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем еще на один сезон. Даже в почтенном для футбола возрасте хорват диктует клубу свои условия. Он останется на «Сан-Сиро», если у «Милана» будет сильный состав, способный бороться за титулы, команда пробьется в Лигу чемпионов, а также сохранит у руля Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Модрич провел 40 матчей за клуб (два гола и три ассиста).