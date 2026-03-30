  4. АНЧЕЛОТТИ:«В мой последний год в Реале он не пропустил ни одной тренировки»
30 марта 2026, 01:43 | Обновлено 30 марта 2026, 06:56
Карло в восторге от профессионализма Луки Модрича

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти, ранее возглавлявший «Реал», поделился мнением об игровых кондициях полузащитника «Милана» Луки Модрича.

«Остается ли Модрич ключевой фигурой на поле? Его пример действительно уникален, ведь за весь мой последний год в «Реале», когда Луке уже исполнилось 39, он не пропустил ни единого тренировочного занятия.

Он находится в отличной физической и ментальной форме. Однако здесь стоит взглянуть на проблему шире – речь идет об общих скоростях коллективов.

Я разделяю позицию Капелло, который указывал на разницу в темпе между итальянским первенством и остальными лигами. В Лиге чемпионов, где уровень сопротивления возрастает, это отличие, к сожалению, становится очевидным.

Не просто так триумфатор Серии А «Наполи», а также «Ювентус» и прошлогодний финалист «Интер» выбыли уже после первой стадии плей-офф. В то же время «Аталанта», сумевшая пройти дальше, получила десять голов от «Баварии» по итогам двух встреч», – отметил Анчелотти.

По теме:
Выбор сделан: Нико Пас игнорирует Челси, Арсенал и Ман Сити ради мечты
Юный талант сборной Бразилии оценил свои перспективы попасть на ЧМ-2026
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Михаил Олексиенко Источник
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Футбол | 30 марта 2026, 05:58 0
Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции

Бывший нападающий указал на слабость левого фланга после ухода Коноплянки и Мудрика

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29 марта 2026, 14:02 0
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника

Украинский промоутер похвалил Мозеса

Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Милевский публично уничтожил Цыганкова и Ваната
Футбол | 29.03.2026, 23:55
Милевский публично уничтожил Цыганкова и Ваната
Милевский публично уничтожил Цыганкова и Ваната
Популярные новости
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
29.03.2026, 20:22 16
Футбол
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 4
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 8
Футбол
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 7
Авто/мото
