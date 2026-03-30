АНЧЕЛОТТИ:«В мой последний год в Реале он не пропустил ни одной тренировки»

Наставник национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти, ранее возглавлявший «Реал», поделился мнением об игровых кондициях полузащитника «Милана» Луки Модрича.

«Остается ли Модрич ключевой фигурой на поле? Его пример действительно уникален, ведь за весь мой последний год в «Реале», когда Луке уже исполнилось 39, он не пропустил ни единого тренировочного занятия.

Он находится в отличной физической и ментальной форме. Однако здесь стоит взглянуть на проблему шире – речь идет об общих скоростях коллективов.

Я разделяю позицию Капелло, который указывал на разницу в темпе между итальянским первенством и остальными лигами. В Лиге чемпионов, где уровень сопротивления возрастает, это отличие, к сожалению, становится очевидным.

Не просто так триумфатор Серии А «Наполи», а также «Ювентус» и прошлогодний финалист «Интер» выбыли уже после первой стадии плей-офф. В то же время «Аталанта», сумевшая пройти дальше, получила десять голов от «Баварии» по итогам двух встреч», – отметил Анчелотти.