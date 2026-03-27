ВИДЕО. Модрич в игре. Хорватия выиграла спарринг у Колумбии

В ночь на 27 марта состоялся товарищеский матч между сборными Колумбии и Хорватии.

Встреча прошла в американском Орландо на стадионе Ситрус Боул и завершилась победой хорватской команды со счетом 2:1.

Колумбийцы быстро открыли счет, уже на 2-й минуте отличился Джон Ариас. Однако Хорватия вскоре отыгралась, на 6-й минуте забил Лука Вушкович.

Перед перерывом хорватская команда вышла вперед, на 42-й минуте гол оформил Игор Матанович. Два ассиста у хорватов оформил Марио Пашалич.

Во втором тайме команды не сумели изменить счет. Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел на замену на 79-й минуте.

Хорватия удержала минимальное преимущество, одержав победу в контрольном поединке (2:1). Обе команды отобрались на ЧМ-2026 и готовятся к турниру.

Товарищеский матч

26 марта 2026. Орландо (США)

Колумбия – Хорватия – 1:2

Голы: Ариас, 2 – Вушкович, 6, Матанович, 42

