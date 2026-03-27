Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Модрич в игре. Хорватия выиграла спарринг у Колумбии
Международные товарищеские матчи
Колумбия
27.03.2026 01:30 – FT 1 : 2
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 марта 2026, 13:17 | Обновлено 27 марта 2026, 13:22
79
0

ВИДЕО. Модрич в игре. Хорватия выиграла спарринг у Колумбии

Товарищеский матч прошел в американском городе Орландо

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В ночь на 27 марта состоялся товарищеский матч между сборными Колумбии и Хорватии.

Встреча прошла в американском Орландо на стадионе Ситрус Боул и завершилась победой хорватской команды со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колумбийцы быстро открыли счет, уже на 2-й минуте отличился Джон Ариас. Однако Хорватия вскоре отыгралась, на 6-й минуте забил Лука Вушкович.

Перед перерывом хорватская команда вышла вперед, на 42-й минуте гол оформил Игор Матанович. Два ассиста у хорватов оформил Марио Пашалич.

Во втором тайме команды не сумели изменить счет. Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел на замену на 79-й минуте.

Хорватия удержала минимальное преимущество, одержав победу в контрольном поединке (2:1). Обе команды отобрались на ЧМ-2026 и готовятся к турниру.

Товарищеский матч

26 марта 2026. Орландо (США)

Колумбия – Хорватия – 1:2

Голы: Ариас, 2 – Вушкович, 6, Матанович, 42

Видео голов и обзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Хорватия), асcист Марко Пашалич.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Вушкович (Хорватия), асcист Марио Пашалич.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия).
По теме:
Швеция понесла потерю после матча с Украиной: серьезные проблемы для тренер
«Не могу требовать больше». Тренер Северной Ирландии – об игре с Италией
«Заканчивай и уходи. Не бедный же человек». Кополовец обратился к Реброву
сборная Хорватии по футболу сборная Колумбии по футболу товарищеские матчи Лука Модрич Марио Пашалич Лука Вушкович Джон Ариас ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 01:57 2
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции

Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Футбол | 27.03.2026, 09:43
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Футбол | 27.03.2026, 11:14
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 18
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем