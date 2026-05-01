Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
На вингера донецкого клуба нацелились «Сандерленд» и «Галатасарай»
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана попал на радары «Сандерленда» и «Галатасарая».
По информации источника, английский и турецкий клубы заинтересованы в подписании 20-летнего футболиста. «Горняки» уже получили предложение в размере 30 миллионов евро за вингера, на которое ответили отказом.
В текущем сезоне на счету Алиссона Сантаны 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Веб-портал Traefrmarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Лассина Траоре может бесплатно покинуть «Шахтер».
Ранее сообщалось о том, что Лассина Траоре может бесплатно покинуть «Шахтер».
