Звездный легионер может бесплатно покинуть Шахтер

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о потенциальном продлении контракта с Лассиной Траоре. Дарио заявил, что окончательное решение еще не принято.

«Лассина – отличный игрок и отличный человек. Он был с нами в очень трудные времена, и поэтому мы тоже очень уважаем его. Окончательного решения по поводу его будущего еще нет. Однако, я думаю, что мы вместе его сделаем и выберем то, что лучше для игрока и клуба», – сказал Дарио.

Контракт Траоре с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за «горняков», отличившись 4 голами и 4 результативными передачами.