01 мая 2026, 11:47
Звездный легионер может бесплатно покинуть Шахтер

Дарио Срна пока не имеет конкретики о будущем Лассина Траоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о потенциальном продлении контракта с Лассиной Траоре. Дарио заявил, что окончательное решение еще не принято.

«Лассина – отличный игрок и отличный человек. Он был с нами в очень трудные времена, и поэтому мы тоже очень уважаем его. Окончательного решения по поводу его будущего еще нет. Однако, я думаю, что мы вместе его сделаем и выберем то, что лучше для игрока и клуба», – сказал Дарио.

Контракт Траоре с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за «горняков», отличившись 4 голами и 4 результативными передачами.

Олег Вахоцкий Источник: goal.pl
Траоре однозначно сильнее и Мейрелиша, и Кавана. Но учитывая анамнез он в любой момент может получить травму, которая станет для него вообще последней в карьере. Потому платить ему и дальше зп в 2 миллиона вряд ли рискнут.
