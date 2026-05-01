Звездный легионер может бесплатно покинуть Шахтер
Дарио Срна пока не имеет конкретики о будущем Лассина Траоре
Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о потенциальном продлении контракта с Лассиной Траоре. Дарио заявил, что окончательное решение еще не принято.
«Лассина – отличный игрок и отличный человек. Он был с нами в очень трудные времена, и поэтому мы тоже очень уважаем его. Окончательного решения по поводу его будущего еще нет. Однако, я думаю, что мы вместе его сделаем и выберем то, что лучше для игрока и клуба», – сказал Дарио.
Контракт Траоре с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за «горняков», отличившись 4 голами и 4 результативными передачами.
