Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»

Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре объяснил, почему не покинул донецкий клуб после полномасштабного вторжения рф в Украину. Легионер рассказал о своем отношении к войне.

– Почему вы не оставили «Шахтер», несмотря на войну?

– Это форма благодарности клубу, который мне многое дал. Это тоже вопрос солидарности. Я чувствую сильную связь с Украиной и очень горжусь тем, что могу быть частью жизни этой страны, по крайней мере, как спортсмен.

– Вы не боялись?

– В день начала войны я был на операции в Барселоне, но примерно через три месяца вернулся. Поначалу мне было очень страшно. Жестокая правда состоит в том, что со временем ты к этому привыкаешь, и все эти налеты и тревоги становятся частью твоей повседневности.

Первый год был сложным для клуба. Почти все легионеры уехали. До сих пор иногда случаются опасные ситуации, особенно тревоги пугают. Я чувствую себя в безопасности, но на самом деле никто не знает, что произойдет.

– Что вам больше всего нравится в Украине?

– Люди. Как те, что в клубе, так и обычные украинцы. Это действительно отличная нация. До войны мне жилось в Украине отлично. У меня было все, что мне нужно.

– Что война изменила в вашей жизни?

– Хуже всего с точки зрения игрока – это путешествия. Это очень утомительно — ездить по десять часов и больше на матчи еврокубков, – сказал легионер.