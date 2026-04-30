Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»
Лассина Траоре объяснил, почему не покинул донецкий клуб
Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре объяснил, почему не покинул донецкий клуб после полномасштабного вторжения рф в Украину. Легионер рассказал о своем отношении к войне.
– Почему вы не оставили «Шахтер», несмотря на войну?
– Это форма благодарности клубу, который мне многое дал. Это тоже вопрос солидарности. Я чувствую сильную связь с Украиной и очень горжусь тем, что могу быть частью жизни этой страны, по крайней мере, как спортсмен.
– Вы не боялись?
– В день начала войны я был на операции в Барселоне, но примерно через три месяца вернулся. Поначалу мне было очень страшно. Жестокая правда состоит в том, что со временем ты к этому привыкаешь, и все эти налеты и тревоги становятся частью твоей повседневности.
Первый год был сложным для клуба. Почти все легионеры уехали. До сих пор иногда случаются опасные ситуации, особенно тревоги пугают. Я чувствую себя в безопасности, но на самом деле никто не знает, что произойдет.
– Что вам больше всего нравится в Украине?
– Люди. Как те, что в клубе, так и обычные украинцы. Это действительно отличная нация. До войны мне жилось в Украине отлично. У меня было все, что мне нужно.
– Что война изменила в вашей жизни?
– Хуже всего с точки зрения игрока – это путешествия. Это очень утомительно — ездить по десять часов и больше на матчи еврокубков, – сказал легионер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
