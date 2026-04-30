Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»
Украина. Премьер лига
501
1

Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»

Лассина Траоре объяснил, почему не покинул донецкий клуб

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре объяснил, почему не покинул донецкий клуб после полномасштабного вторжения рф в Украину. Легионер рассказал о своем отношении к войне.

– Почему вы не оставили «Шахтер», несмотря на войну?

– Это форма благодарности клубу, который мне многое дал. Это тоже вопрос солидарности. Я чувствую сильную связь с Украиной и очень горжусь тем, что могу быть частью жизни этой страны, по крайней мере, как спортсмен.

– Вы не боялись?

– В день начала войны я был на операции в Барселоне, но примерно через три месяца вернулся. Поначалу мне было очень страшно. Жестокая правда состоит в том, что со временем ты к этому привыкаешь, и все эти налеты и тревоги становятся частью твоей повседневности.

Первый год был сложным для клуба. Почти все легионеры уехали. До сих пор иногда случаются опасные ситуации, особенно тревоги пугают. Я чувствую себя в безопасности, но на самом деле никто не знает, что произойдет.

– Что вам больше всего нравится в Украине?

– Люди. Как те, что в клубе, так и обычные украинцы. Это действительно отличная нация. До войны мне жилось в Украине отлично. У меня было все, что мне нужно.

– Что война изменила в вашей жизни?

– Хуже всего с точки зрения игрока – это путешествия. Это очень утомительно — ездить по десять часов и больше на матчи еврокубков, – сказал легионер.

По теме:
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Защитник Шахтера: «Нас считают аутсайдерами, но рецепт довольно простой»
ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев
Лассина Траоре российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Sportowe Fakty
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29 апреля 2026, 16:02 15
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде

Каролина Плишкова уступила Анастасии Потаповой в матче 1/4 финала

Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 62
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30.04.2026, 09:18
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Футбол | 30.04.2026, 10:27
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Футбол | 30.04.2026, 14:19
Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шо вам бильше подобаеться?!)))
Зарплатня,дбл!
Ответить
-1
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 20
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем